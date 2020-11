Rede social mais usada: veja quais são as mais queridinhas no mundo

Você que é usuário assíduo da internet, já se questionou qual a rede social mais usada no mundo? Essa é uma pergunta no mínimo intrigante, já que estamos cercados de mídias que possuem características diferentes. Além disso, cada uma atende a público específico, mas com objetivos em comum.

Volta e meia surge uma nova rede social que nos arrebata pelo seu conceito e pelas ferramentas. Isso aconteceu com o Facebook, com o Instagram e agora com o TikTok. Mas, vamos deixar de conversa e conhecer logo a rede social mais usada no mundo. Veja também quais são as outras que vem em seguida.

Rede social mais usada: confira o ranking

O marketing digital se tornou uma ferramenta importante para divulgar produtos e serviços das empresas. E as redes sociais são canais fundamentais que intermediam as relações entre marcas e pessoas.

Além disso, é através das redes sociais que as pessoas se comunicam atualmente. As tendências atuais são lançadas através de um post no Instagram ou num vídeo no Youtube, geralmente por um famoso ou influenciador digital.

Mas qual é a rede social mais usada para alcançar objetivos empresariais? Qual é a preferida para entretenimento e lazer? Então listamos aqui as principais mídias que se destacam.

#1 Facebook – Rede social mais usada

O Facebook ainda segue como a rede social mais usada no mundo, há anos. Nem mesmo após o seu envolvimento em polêmicas, como o vazamento de dados de usuários, a rede perdeu destaque. Ela segue como a mais acessada por pessoas de todo o planeta.

Após o sucesso do Orkut, ela foi a principal a ser utilizada por pessoas de todas as idades. O seu de “feed de notícias” foi sofrendo alterações, porém, o Instagram ainda mantém o mesmo formato de quando foi criado.

Enfim, a plataforma permite postar textos longos, imagens, vídeos, fazer transmissões ao vivo e criar páginas. Hoje, o ponto alto são os grupos com temas variados e que ainda são bastante acessados pelas pessoas.

Vale salientar que o Facebook perdeu o seu posto de liderança no Brasil para o Youtube. Porém, isso não significa que essa não seja a rede social mais usada e queridinha pelo restante do mundo.

#2 Youtube

O Youtube é a segunda maior rede social mais usada e popular em todo o mundo e a primeira mais usada no Brasil. Essa plataforma se destaca das outras pois é a única que possui um acervo de vídeos publicados. Além disso, ela oferece recursos variados e a possibilidade de monetizar através deles.

Por esse motivo, o youtube é a rede preferida das pessoas que desejam trabalhar de casa, como influenciadores digitais. Então, se você se considera um formador de opinião, poderá lucrar bastante. Mas para isso, é preciso ser criativo, influente, possuir uma quantidade significativa de seguidores e é claro, seguir as diretrizes dessa mídia social.

#3 Facebook Messenger

Embora o Whatsapp venha se destacando quando se trata de comunicação instantânea, o Facebook Messenger ainda possui prestígio em outras partes do mundo. Essa não é a rede social mais usada do Brasil, mas ainda é bastante utilizada em outros países.

O Messenger possui funcionalidades que facilitam também o atendimento de empresas. Através dele é possível gerar mensagens automáticas e avisar aos clientes sobre promoções em produtos.

#4 Whatsapp

O Whatsapp possibilita o envio de mensagens automáticas e está na quarta posição dessa lista de rede social mais usada no mundo. Ele é bastante popular no Brasil, mas perde essa fama nos Estados Unidos, que preferem o Messenger.

A plataforma vem se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje permite o envio de mensagens em texto, voz, e vídeos chamadas com mais de 4 pessoas. Além disso, é possível compartilhar figurinhas, gifs e emojis entre os seus contatos.

Já as empresas podem se beneficiar com os recursos do Whatsapp Business. A ferramenta foi feita para melhorar a comunicação entre empresas e clientes e possui uma série de recursos. Entre eles o envio de mensagens automáticas e a possibilidade de inserção de horário de funcionamento, descrição da atividade realizada e catálogo.

#5 Instagram

Você pode ficar surpreso ao saber que o Instagram não é rede social mais usada no mundo. Apesar de ser popular no Brasil, ela não possui esse mesmo destaque em outras partes do mundo.

A plataforma é focada principalmente em conteúdo visual. Ou seja, o usuário pode postar imagens, vídeos e realizar stories.

Aliás, o Instagram desenvolveu outras funcionalidades incríveis, que ajudam a aumentar o engajamento e gerar visibilidade para empresas, famosos e outras pessoas que vivem da internet.

E quanto a você, qual a sua rede social preferida atualmente?