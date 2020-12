A Fazenda 2020: Jojo Todynho agradece vitória: ‘ainda sem acreditar’

Jojo Todynho tem ficado muito ocupada desde a grande final de A Fazenda 2020. A peoa apareceu nos stories de Raissa Barbosa, na manhã de ontem, sexta-feira (18), mas ainda estava demorando para aparecer na própria conta do Instagram. Na madrugada de hoje, sábado (19), a campeã do reality rural finalmente deu as caras e aproveitou o momento para agradecer quem a ajudou a vencer o programa da Record TV.

Jojo manda recado à fãs

Na madrugada de sábado (19), Jojo publicou alguns stories no Instagram. “Passando para desejar uma boa madrugada a todos, amanhã pretendo fazer uma live aqui”, contou a vencedora de A Fazenda 2020.

A dona do hit “Que tiro foi esse?” continuou: “vou tentar dormir porque não durmo desde ontem. Estou sentada aqui no chão, chocada, ainda sem acreditar“. “Muito grata a todos, muito obrigada. Amanhã vou reforçar esse agradecimento”, concluiu a participante de A Fazenda 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também sobre: veja a primeira aparição de Jojo Todynho após vitória em final de reality

Quem ganhou A Fazenda 2020?

Em uma final com quatro participantes, Jojo Todynho saiu vitoriosa da disputa ao ter mais votos que os colegas. A dona do hit “Que tiro foi esse?” recebeu 52,54% do total de votos do público do reality show rural. Biel ficou com o segundo lugar do pódio, o peão recebeu 36,10% dos votos e se tornou vice campeão da temporada.

Stéfani Bays e Lipe Ribeiro ficaram com o terceiro e quarto lugar da grande final de A Fazenda 2020. A gaúcha somou um pouco mais de 11% e o carioca recebeu 4,87% dos votos.

Veja também sobre A Fazenda 2020:

Raissa passa mal antes de gravação do Hora do Faro

Veja como os famosos reagiram à vitória de Jojo Todynho

Xuxa elogia Biel e leva invertida de Sasha: ‘menos mãe’