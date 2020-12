Você quer aumentar o seu alcance nas redes sociais de forma orgânica? Já pensou em fazer uma live no Instagram? Elas são populares, melhoram o engajamento dos perfis e ainda alcançam o público certo.

Sem dúvidas, as lives se destacaram bastante nesse ano de pandemia. Artistas e personalidades de todo o mundo vêm utilizando essa ferramenta do Instagram para se comunicarem com seus públicos e divulgarem trabalhos. Aliás, até mesmo as empresas perceberam o potencial das lives como estratégia de marketing digital.

Por isso, listamos nessa matéria alguns benefícios trazidos pela live no Instagram. Além disso, veja como tirar vantagem desse recurso e se destacar no seu nicho de atuação.

Quais as vantagens em realizar uma Live no Instagram

É provável que você já tenha assistido a alguma live no Instagram esse ano. Houve um aumento significativo no consumo das transmissões ao vivo, o que fez com que a rede social investisse em melhorias para atender a esse público cada vez mais crescente.

Mas a melhoria na qualidade de exibição e o aumento da audiência não são os únicos benefícios das lives. Elas também oferecem vários benefícios aos criadores de conteúdo. Entre eles:

Geração de leads é um dos benefícios de fazer live no Instagram

Ter muitos seguidores e altas taxas de visualização não valem de nada se não trouxerem resultados expressivos ao seu negócio. Sem dúvidas, boa parte dessas pessoas são meros números. Ou seja, uma parcela mínima se converte em consumidor.

Por isso, criar uma live no Instagram é uma ótima chance de converter esses contatos. Sendo assim, links e outras coisas que forem compartilhadas têm uma maior probabilidade de acesso. Então você poderá desenvolver landing pages para captar os contatos dessas pessoas.

Crescimento de forma orgânica

Outro benefício de realizar uma live no Instagram é ter um crescimento de forma orgânica. Como são transmissões exclusivas, o público se sente mais interessado pelo assunto.

Toda vez que uma live inicia, a plataforma envia uma notificação aos usuários que seguem aquele perfil. Mesmo que você não fique muito tempo assistindo, é muito natural se sentir curioso em olhar do que se trata.

E se o tema for relevante, certamente essa live será compartilhada para outras pessoas. Ou seja, quanto mais atenção, melhor para o produtor daquele conteúdo.

Passo a passo para fazer uma Live no Instagram

Confira agora algumas dicas incríveis para você que vai realizar a sua primeira live no Instagram. Mas, primeiramente é muito importante que você conheça a sua audiência, para abordar assuntos interessantes. Por isso, utilize a linguagem da sua persona para se aproximar ainda mais dela.

1. Crie um roteiro

A live no Instagram possui uma duração específica. Por esse motivo, é fundamental criar um roteiro para se sentir mais confortável e se comunicar bem com seu público.

Não é necessário seguir fielmente esse script. Porém, utilize-o toda vez que precisar engatar num novo assunto, ou caso se perca no que está falando. Aliás, o roteiro ajuda a reduzir as falhas e garantir que a transmissão será um sucesso.

Anote os assuntos que serão abordados, até mesmo para reduzir os vícios de linguagem. Então, estruture as suas ideias para poder falar de forma mais confiante.

2. Prepare o cenário para a sua live no Instagram

Outro ponto bastante importante é o seu cenário. O interessante é que escolha um local tranquilo, sem muitos ruídos externos e com uma boa iluminação. Aliás, se você compartilha o mesmo ambiente com outras pessoas, avise-as que você fará uma live no Instagram em breve, e que precisa de privacidade.

Não precisa ser nada cinematográfico, basta arrumar o ambiente e ser criativo. Por exemplo, uma parede branca pode ser o que você precisa.

Além disso, aproveite para testar o som e a imagem e se certificar de que está tudo certo. Evite verificar essas questões na hora da transmissão.

3. Divulgue a live no Instagram antecipadamente

Não esqueça de divulgar a live nas suas redes sociais. Peça para os seus seguidores compartilharem a novidade dentro e fora do Instagram.

Algumas empresas costumam enviar e-mails aos seus clientes, avisando sobre as lives. Essa é uma estratégia de marketing digital bastante utilizada nos últimos tempos.

4. Interaja com os usuários

Enfim, durante a live é muito importante que você estimule a participação de todos os seguidores. Além de ser uma ótima estratégia para aumentar o engajamento, eles se sentirão importantes e reconhecidos.

5. Salve o conteúdo da live no Instagram

Por último, não esqueça de configurar o seu Instagram para salvar seu conteúdo ao finalizar a live no Instagram.

Agora que você já conhece as vantagens das lives no Instagram, conheça outros recursos incríveis como o IGTV e o Reels.