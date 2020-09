A Fazenda 2020: peões reclamam de festa, entenda o que rolou

Os peões não curtiram as escolhas da produção do reality e reclamaram da luz clara, bebida quente e volume baixo da música – que foi embalada pelo DJ Dennis.

Na madrugada deste sábado (19/9), em A Fazenda 2020, rolou a festa “Arco-íris” e agitou o reality. Com direito a show do DJ Dennis, os peões dançaram, cantaram, mas também discutiram, levaram punições e reclamaram. Perdeu alguma coisa? Cola no Jornal DCI que a gente te conta tudo!

Veja as confusões pós festa

Como foi a festa ‘Arco-íris’ em A Fazenda 2020?

Primeiro, o figurino disponibilizado pela produção não agradou a todos. Stéfani não gostou da roupa e reclamou: “Essas roupas que eles me mandam, não valorizam meu corpo”.

Já na festa, os peões não curtiram as escolhas da produção do reality e reclamaram da luz clara, bebida quente e volume baixo da música.

“É o que nós temos, música baixa e álcool”, desabafou Stéfani Bays, antes de ser cortada pela transmissão ao vivo. Em outra cena, Jakelyne Oliveira, Victória Villarim e Jojo Todynho também criticaram a comemoração.

Assim, os peões ficaram sentados quase a noite toda. Desanimada, a dona do hit “Que tiro foi esse?” abandonou a festa para ir dormir.

A festa tá tão ruim, que Jojo já foi dormir, e olha que ela tava gritando sextoou kkkkkkkkkkkkklk#FestaAFazenda pic.twitter.com/6FFAYSWZZA — Se me atacar, eu vou te atacar. (@_Maldivo) September 19, 2020

Mas nem só de críticas foi feita a festa de “A Fazenda 2020”. A comemoração teve “brinde aos cancelados” e elogios ao cenário. “Que decoração animal”, disse Lipe Ribeiro. E Stéfani que havia reclamado das roupas mais cedo, acabou desfilando na pista de dança, junto de Jojo.

Punições

A festa em “A Fazenda 2020” terminou com punições por causa do descumprimento das regras de sobrevivência. Os peões ficarão 12 horas sem água quente.

Uma das regras do programa é não levar comida da festa arco-íris para dentro da sede, mas Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa e MC Mirella resolveram fazer uma “quentinha” e se deram mal.

Climão entre Stéfani e Raissa

Para completar a festa, Stéfani e Raissa se desentenderam e o clima pesou. Isso porque, Raissa e Biel engatavam um papo sobre a formação da última roça, mas Stéfani decidiu alertar a dupla que a produção reduzia o volume do som toda vez que alguém conversava.

Raissa parece não ter gostado do recado e retrucou. “Nossa, grossa”, respondeu Stéfani. Entre as duas, Biel então tentou contornar a crise e pediu: “Vamos dar um abraço, estamos aqui para curtir.”

A sugestão do peão não colou e cada uma foi para o seu canto. Mas o climão durou pouco e logo depois as duas voltaram a se falar. “A gente é muito igual”, disse Raissa.