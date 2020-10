A Fazenda 2020: seria Biel uma versão de Prior do BBB? Web compara

Nas redes sociais, o funkeiro foi comparado com o participante do reality show da TV Globo. O que você acha?

Biel pode deixar A Fazenda 2020 na noite desta quinta-feira (15) se não tiver sorte. O peão precisa ter mais votos que uma de suas oponentes na berlinda, Tays Reis ou Carol Narizinho. Com uma coleção de controvérsias dentro e fora do reality show rural, o cantor tem ganhado comparações nas redes sociais com uma figura polêmica: Felipe Prior.

Biel é o Prior de A Fazenda 2020?

Um dos nomes mais comentados da edição, Biel teve seu nome comparado nas redes sociais com o participante do BBB 20, Felipe Prior. O peão de A Fazenda 2020 voltou de duas roças seguidas e está em sua terceira berlinda. Alguns internautas levantaram a possibilidade de que se Biel for novamente salvo, possa repetir o feito de Prior, que ao ser “adotado” por grande parte do público do reality show global, conseguiu votos suficientes para voltar de vários paredões.

Com muito empenho das torcidas adversárias, que tentavam eliminar o participante há um bom tempo, Prior foi eliminado em uma paredão histórico, que até entrou no livro de recordes, Guinness World Records, por ter mais de 1 bilhão de votos no total.

A roça entre Biel, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa em A Fazenda 2020 também bateu recorde. O apresentador Marcos Mion informou que a berlinda entre o trio foi a mais votada da história do reality show rural, segundo o apresentador, cerca de 50 mil votos por segundo.

queria tanto que o biel fosse eliminado amanhã, se não ele vai se tornar o prior 2.0 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/T0axXZT6KM — bina (@binablink) October 15, 2020

Tô começando achar q o Biel é o novo Prior e q não vai sair tão cedo #EliminacaoAFazenda https://t.co/rfjreRm0Qr pic.twitter.com/dosuCY4XSf — Laiane (@Laiane72027020) October 9, 2020

Eu acho os dois muito parecidos. Erraram, foram massacrados pelo público e querem melhorar. A impressão que passa do Biel ser pior é pq sabe-se das coisas que ele fala desde a adolescência. Já o Prior o público só veio a conhecê-lo com 27 anos. — JoséBertinho🦅🦾🎩🍺 (@JoseBertinho) October 5, 2020

O que os dois tem em comum?

Biel e Prior são personalidades controversas, ambos tem o amor e ódio do público e dividem opiniões. Longe do politicamente correto, ambos são personagens contra corrente que algumas vezes foram considerados “perseguidos” por outros participantes, por receberem muitos votos. Biel está em sua terceira roça seguida em A Fazenda 2020.

Amizade de Biel com Juliano em A Fazenda 2020 foi comparada com Prior e Babu

Parte do público que acompanha A Fazenda 2020 também comparou a parceria entre Biel e Juliano Ceglia com a amizade de Felipe Prior com Babu durante a vigésima edição do Big Brother Brasil. Além de serem próximos no reality show, Babu e Prior sempre estavam na berlinda da semana.

A amizade do Biel e Juliano tá muito parecida com a do prior e babu, agindo pelo coração. To gostando bastante — éodøn🦅 (@eodonporra10) October 13, 2020

Biel e Juliano (na fazenda) ta igual o prior e babu no Big Brother. toda roça que tem um deles estão kkkk — a que só faz merda 🚷 (@natashaa055) October 14, 2020

Tays: flay

Lidi: Bianca

Biel: prior

Juliano: babu — alef (@alefsrxx2) October 13, 2020

Ambos foram acusados de crimes

Quando Felipe Prior deixou o BBB 20, o arquiteto foi acusado de violência sexual por três mulheres. No início do mês de outubro, o ex-bbb foi indiciado pelo Ministério Público.

Biel também teve problemas com a justiça, o peão de A Fazenda 2020 foi acusado de agredir a ex-mulher, Duda Castro, em 2018. Em 2016, Biel se envolveu em um acidente de trânsito, em que foi registrado um boletim de ocorrência, o funkeiro foi acusado de lesão corporal e omissão de socorro.