Ex-BBB Felipe Prior irá a julgamento em 2021 após denúncia de estupro

Felipe Prior, arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil 2020, terá que responder pela acusação de estupro e tentativa de estupro. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou as denúncias feitas contra o arquiteto e agendou audiência de instrução e julgamento para 10 de maio de 2021.

A publicação traz um trecho da decisão do juiz Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger: “Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é o caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia”.

Acusações contra Prior

As denúncias contra Prior foram levadas ao público pela revista Marie Claire, que contou as histórias de três mulheres que afirmam terem sido violentadas sexualmente por ele. Os casos aconteceram em 2014, 2016 e 2018. Depois da publicação da matéria, uma quarta mulher também procura para fazer sua denúncia contra o ex-BBB. Felipe Prior sempre negou as acusações.

Em agosto, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo concluiu que não houve crime nas denúncias feitas contra o arquiteto e decidiu por não indiciá-lo no inquérito policial que investigava supostos casos de violência sexual.

Felipe Prior em “A Fazenda 12”

Felipe Prior era um dos nomes mais esperados para “A Fazenda 12“, mas ficou de fora. O arquiteto teve baixa na lista do programa após o Ministério Público aceitar uma denúncia de estupro contra ele.

No BBB 20, o arquiteto foi um dos participantes mais populares com muitas tretas e discussões. Ao lado de Manu Gavassi, Prior enfrentou o maior paredão da história do reality show, com mais de 1 bilhão de votos.