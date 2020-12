A Fazenda 2020: Tays conhece mãe e irmã de Biel após final

Biel ficou em segundo lugar na final de A Fazenda 2020, na noite desta quinta-feira (17). O funkeiro perdeu o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para Jojo Todynho, que foi coroada campeã. Quando finalmente deixou o confinamento, o peão reencontrou a família e amigos, na madrugada de hoje, sexta-feira (18), o que resultou na namorada, Tays Reis, conhecendo a sogra e a cunhada.

Mãe e irmã de Biel conhecem Tays

Na madrugada desta sexta-feira (18), foi possível ver o reencontro de Biel com a família, após 103 dias de confinamento em A Fazenda 2020, em uma live no Instagram. O momento também marcou o primeiro encontro de Tays Reis, namorada do peão, com a irmã e a mãe de Biel. Desde sua eliminação, na décima sexta roça, a baiana seguia confinada em um hotel, para poder retornar ao confinamento para participar da última festa da temporada e a grande final do reality show rural.

No começo do vídeo, Nanna Marins, irmã de Biel, aparece correndo para encontrar Tays, que havia acabado de chegar da grande final de A Fazenda 2020. As duas se abraçaram e em seguida a cantora também abraçou a mãe do funkeiro. “Parabéns pelo filho Dona Anne”, disse a baiana.

Nas redes sociais, o trio mostrou estar se dando bem. Em uma live no Instagram da ex-peoa de A Fazenda 2020, as três apareceram dançando juntas.

A Tays com a mãe do Biel e irmã ,a energia dessa bicha AAAAAA pic.twitter.com/TsVDxYyQMQ — 𝔏𝔲𝔞☀️ (@luacomenta_) December 18, 2020

A irmã do Biel “ meu amor, minha cunhada “ meu Deus tão iludindo minha filha 😂 pic.twitter.com/6QgvnmF1dI — 𝔏𝔲𝔞☀️ (@luacomenta_) December 18, 2020

Final A Fazenda 2020

Biel foi o vice-campeão da edição. O peão ocupou o segundo lugar ao receber 36,10% dos votos do público do reality. Quem venceu A Fazenda 2020? A coroa de ganhador da temporada foi para Jojo Todynho que abocanhou mais da metade dos votos da berlinda, 52,54%.

Stéfani Bays e Lipe Ribeiro ficaram com o terceiro e quarto lugar respectivamente.

