A Fazenda: noiva recebe Lipe com limousine; assista o reencontro

Lipe Ribeiro ficou em quarto lugar na grande final da décima segunda edição de A Fazenda, na noite de ontem, quinta-feira (17), e pôde finalmente ter contato com a agora noiva Ya Burihan. Na madrugada de hoje, sexta-feira (18), a ex-De férias com o ex foi reencontrar o namorado com estilo: em uma limousine.

Lipe e Ya se reencontram após final de A Fazenda

Ya Burihan compartilhou no Instagram uma live do momento em que reencontrou Lipe. No começo do vídeo, a influenciadora digital aparece gritando em uma limousine: “é campeão”. Em seguida, Ya saiu correndo e abraçou o ex-A Fazenda. Os dois ficaram abraçados, trocando carinhos e beijos.

Pouco depois, Lipe cumprimentou alguns colegas e Ya abraçou Raissa Barbora e Lucas Maciel, eliminados de A Fazenda. “Meu coração vai parar”, contou Ya. Lipe então pegou o celular que gravava a live e comentou: “salve família, o pai tá on. C******, 55 mil pessoas online. Agora vou transar, quero que se f*** todo mundo”.

Lipe pediu namorada em casamento durante confinamento

Na última quarta-feira (16), os peões de A Fazenda foram surpreendidos com “intrusos” no confinamento. Os finalistas receberam a presença de um ente querido em uma ação patrocinada.

Os participantes de A Fazenda não puderam ter contato físico com os visitantes, mas conversaram por alguns instantes de longe. Lipe recebeu a presença da namorada e a pediu em casamento. “Casa comigo?”, pediu o carioca. “Que isso amor?’, respondeu a influenciadora digital. “Casa comigo? Quer casar comigo?”, Lipe voltou a perguntar.

“Lipe não sei o que que faz agora?”, questionou Ya. “Eu também não, mas você quer casar comigo?”, disse o quarto colocado da décima segunda edição de A Fazenda. “Óbvio que eu quero”, respondeu a namorada do peão.

