A Fazenda: peões ‘protestam’ por cerveja e produção atende pedido

Após uma noite de domingo (13) tensa por conta das duas últimas formações de roça da temporada, os peões conseguiram relaxar. A produção de A Fazenda atendeu os vários pedidos dos confinados por cerveja e deixou os participantes se divertirem na madrugada de segunda-feira (14).

Peões ‘protestam’ por cerveja em A Fazenda

Na madrugada de hoje, segunda-feira (14), os peões pediram para a produção do reality show rural enviar cervejas para a sede. “Para levantar a nossa dignidade”, disse Jojo Todynho. “Uma semana sem poder tomar uma, isso não condiz com a coerência de A Fazenda“, brincou Biel.

Os peões começaram a falar com varias câmeras do confinamento e se divertiram gritando pela sede. “Cerveja”, exigiu Lipe. Todos começaram a estão ‘protestar’ andando pelo confinamento de A Fazenda e gritando: “cerveja, cerveja, cerveja”.

Produção atende pedido de participantes

A produção do programa resolveu aceitar a ‘reivindicação’ dos confinados e enviou cerveja. Foi nesse momento que a sede virou uma bagunça, enquanto comemoravam, Lipe e Biel subiram na mesa de A Fazenda e começaram a dançar. As peoas correram, começaram a gritar e dançar.

Biel puxou ‘produção eu te amo’ e todos começaram a acompanhar o funkeiro, cantando e dançando. Jojo abraçou a bebida e aparentou estar chorando: “mentira, meu Deus”.

Mais tarde, pouco depois de terem o pedido atendido, Lipe começou a brincar falando sobre a produção de A Fazenda e as punições no reality. “Dai-me punição”, ironizou. A conta oficial do programa no Twitter publicou o trecho do momento e também brincou: “tá abusado o peão, hein?”.

Era o que a peãozada precisava para dar aquele 'up' nos ânimos, né? 😂🍻

"Manda a punição agora, produção", brinca Lipe ao entrar na sede com latinha de cerveja.

Jojo chorando porque ganhou cerveja

