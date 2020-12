A Fazenda: Raissa muda visual e ganha elogios; veja como a ex-peoa está

A ex-peoa de A Fazenda, Raissa Barbosa mudou o visual. No Instagram, a acreana fez a publicação, nesta sexta-feira (4), de um vídeo com uma série de imagens do novo estilo de cabelo e recebeu diversos elogios, incluindo de Lucas Maciel, com quem começou iniciou um relacionamento durante seu tempo no reality show rural.

Raissa exibe novo visual

Em uma publicação em seu Instagram oficial, Raissa Barbosa, a décima primeira eliminada de A Fazenda, escreveu: “gostaram do meu novo visual? Resolvi aderir ao Marrom Dourado”.

A ex-peoa de A Fazenda ganhou diversos elogios dos fãs e de famosos também. O cantor Kaio Viana comentou: “perfeita”. A influenciadora digital Marina Denículi publicou alguns emojis e também escreveu ‘perfeita’. O influenciador Ney Lima também deixou seu elogio e comentou: “maravilhosa”.

Raissa também publicou uma foto e escreveu: “chegou a (completem a frase)”. A influenciadora digital Gabriela Pugliese respondeu: “rainha”. Lucas Maciel, também ex-participante de A Fazenda ,comentou com vários pontinhos, o que muitos interpretaram como: “a dona da p**** toda”.

Veja como foi o 1º encontro de Raissa e Lucas fora do reality

Raissa saiu de A Fazenda em roça com Mariano e Lidi

Raissa Barbosa deixou o reality show da Record TV na semana passada, quinta-feira (26), ao ser a menos votada da décima primeira roça de A Fazenda. A agora ex-peoa disputou a permanência ao lado de Lidi Lisboa e Mariano. A porcentagem de votos que a acreana conseguiu alcançar foi de 25,58%. Número bem abaixo dos colegas de confinamento. Mariano foi o mais votado da berlinda, somando 41,80%, e Lidi ficou em segundo lugar, com 32,62% do total de votos para ficar.

Mion faz pedido a Raissa caso entre no BBB 21

