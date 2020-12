Bandidos invadem casa de Stéfani Bays e fazem família de refém

Stéfani Bays, finalista de A Fazenda 2020, virou refém em um assalto à mão armada em sua casa, em São Paulo, na madrugada deste domingo (20). A digital influencer teve pertences pessoais levados pelos bandidos. Amigos e familiares da maquiadora que estavam em sua casa também tiverem celulares roubados pelos criminosos.

Nos Stories do Instagram, Bays relatou como foi o episódio difícil que aconteceu dois dias depois de ter deixado A Fazenda 2020. “Desculpem a cara, sei que tá terrível. Mas tem muita gente me perguntando o que aconteceu que vocês viram que postaram um stories de um amigo meu que estava na minha casa…nossa o coração deu uma acelerada agora, porque já estou mais calma de tudo o que aconteceu. Bom, a gente foi assaltado dentro de casa, a gente foi feito de refém, os meninos estão bem, só levaram coisas pessoais. Eu estou sem celular, mas tem o celular da minha assessora que estou falando com vocês”, contou.

“Foi um susto, eles entraram na minha casa, fizeram todos de refém. Todas a meninas que moram comigo, os meninos que estavam nos stories e a minha família que veio me visitar. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e até fizeram uns comentários absurdos. Quando eu estiver mais calma eu explico melhor pra vocês. Mas fiquem tranquilos, não fiquem desesperados. Está tudo bem, tudo sob controle. Mas não estou na minha casa, não ia ficar lá porque estou com medo. Estou tremendo e nervosa com tudo o que aconteceu”, desabafou em seguida, a terceira colocada de A Fazenda 2020.

Stéfani Bays em Hora do Faro

Na madrugada de sexta-feira (18), após ter deixado A Fazenda 2020, Stéfani Bays comemorou sua passagem pelo reality show da RecordTV na casa de um amigo. Os familiares da famosa, que estão em São Paulo, também participaram da celebração. No entanto, Stéfani passou mal e precisou de atendimento médico.

Mesmo após a indisposição por conta da emoção e de informações externas, Stéfani Bays participou da gravação do Hora do Faro. Todos os famosos que estrelaram o reality show com a famosa também participaram da gravação.