Jojo Todynho mostra a 1ª coisa que fez após chegar em casa

Na madrugada deste sábado (19), a mais nova milionária do pedaço, a funkeira Jojo Todynho, finalmente conseguiu chegar em casa após inúmeros compromissos pós-reality. Sentada no chão, ela agradeceu a todos que votaram para ela se tornar a grande campeã de ‘A Fazenda 12‘, reality da Record TV. Também mostrou o primeiro banho sem as câmeras em volta, vigiando.

Jojo Todynho

Através do Stories da sua rede social do Instagram, a intérprete do hit de sucesso ‘Que Tiro Foi Esse?’, fez um agradecimento especial para os fãs e admiradores. “Passando para desejar uma boa madrugada a todos. Amanhã eu pretendo fazer uma live aqui. Vou tentar dormir, que eu não durmo desde ontem. Tô aqui sentada no chão, chocada, ainda sem acreditar e muito grata a todos. Muito obrigada. Mas, amanhã eu vou reforçar esse agradecimento. Eu vou tentar dormir, beijos amores”, disse Jojo Todynho.

Logo em seguida, a dona do prêmio de R$ 1,5 milhão, avisou que iria tomar um banho e tentar dormir. Em outro Stories, ela ainda compartilhou um Boomerang do primeiro banho dela longe das câmeras da Record TV.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na sede do confinamento rural, Jojo Todynho brigou, amassou garrafa, correu peladona pela casa, e também já tomou banho apenas com a parte de baixo do biquíni. Totalmente a vontade, a funkeira deixou os seios à mostra quando estava no momento do banho, usando apenas adesivos nos mamilos.

Reveja o momento em que Jojo descobre que é a grande campeã do programa

ELA NÃO TAVA MALUCA NA TESE DELA! JOJO TODYNHO É A GRANDE CAMPEÃ DE #AFAZENDA12! Gostaram? 🤠🔥 #FinalAFazenda Acompanhe as últimas emoções de #AFazenda12 no @SigaPlayPlus. Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9o1oiIeMwm — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

campeã de A Fazenda 12

A carioca conseguiu e foi a grande vencedora do reality show com 52,54% dos votos. Após 103 dias de confinamento, brigas, provas, punições, baia e roças, a funkeira agradou o público e recebeu o título de campeã da edição de número 12. Em sua passagem pela sede de Itapecerica da Serra, a peoa venceu os próprios obstáculos e conseguiu agradar o Brasil. Em 2º Lugar ficou o cantor Biel, que faturou um carro zero km. A maquiadora e ex-MTV Stéfani Bays, conseguiu o terceiro lugar no programa rural. Já quem ocupou o 4º lugar, foi o empresário e também ex-MTV, Lipe Ribeiro.

Para comemorar a grande vitória, Jojo Todynho resolveu fazer um culto ao vivo, na emissora do Bispo Edir Macedo. Na noite especial, a campeã chamou todos os participantes e falou belas palavras, seguida de um hino evangélico cantado pela mesma, selando a paz na sede em Itapecerica da Serra. Logo após teve uma breve entrevista com o apresentador Marcos Mion, para o programa online ‘Cabine de Descompressão’. Lá, a funkeira também agradeceu por ter sido escolhida para o prêmio final, e também revelou que pretende investir parte do valor em projeto social.