Luiza Ambiel (48), a sexta eliminada do reality A Fazenda 2020, resolveu dar o ar da graça no último domingo (22). A ex-peoa posou de biquíni fio dental à beira da piscina e deixou de lado os filtros para mostrar como o corpão é, naturalmente.

Através da rede social do Instagram, a ex-Banheira do Gugu publicou uma foto em que aparece de biquíni fio dental, aproveitando o sol. Na legenda da imagem, a ex-participante do reality show rural da Record TV, escreveu a seguinte frase: “Dia lindo, né gatissimas e gratíssimos? O que vocês estão fazendo? Não fiz questão de tirar a celulite, não! Tenho sim, e daí, né? Amo vocês!”

Nos comentários, diversas seguidores deixaram sua opinião, elogiando o post publicado pela ex-participante de A Fazenda 2020. “Como é Linda celulite é uma Marca da beleza você é plena de qualquer jeito”, escreveu uma. “Luiza um charme irresistível sua beleza enriquece a si e seu charme é surpreendente te adoro de montão”, assim como outro seguidor, que não poupou palavras para elogiar a atriz.

Luiza Ambiel foi a sexta participante eliminada de A Fazenda 2020

A ex-Musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 11,01 % dos votos. Ela disputava a permanência no programa com MC Mirella e Mateus Carrieri. Mas, acabou não agradando o público, e se torna a 6ª participante eliminada do jogo.

Em sua passagem pelo confinamento rural de A Fazenda 2020, a atriz causou polêmicas e seu nome ficou entre os principais portais de notícias. Ela era debochada, foi apontada como ‘a fofoqueira’ e não aceitava um voto recebido durante as formações de roça ao vivo. Aliás, na maioria desses eventos, Luiza gerava treta entre seus concorrentes.

Um dos momentos mais marcantes do programa, foi em um ‘reunião’ que Luiza convocou na área externa da sede em Itapecerica da Serra. A atriz reuniu todos os participantes e falou que a Raissa Barbosa teria dito que Lipe tinha beijado Jake no pós-festa. O comentário gerou muita confusão e a treta foi longe demais. Mirella partiu pra cima de Raissa com ajuda de Ambiel, e a peoa teve um surto.

Final do reality terá ex-participantes

Com a final de A Fazenda 2020 chegando, logo a Record TV já revela algumas novidades para o grande dia. Uma delas, será a presença de ex-participantes do confinamento rural. Luiza Ambiel, Cartolouco, Mirella e dentre outros ex-peões, estarão mais uma vez diante das câmeras do programa e esse reencontro promete agitar os últimos momentos do jogo. A grande expectativa é que fogo no feno aconteça mais uma vez com a presença de Ambiel e mais participantes.