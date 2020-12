Você é aquela pessoa que costuma puxar assunto sobre signos na rodinha de amigos? Certamente já fez o mapa astral de todas as pessoas das quais se relacionou um dia para saber se vocês possuem sinastria amorosa, não foi? Então, sem dúvidas você vai adorar conhecer esses perfis de astrologia no Instagram.

Além de reflexões sobre o tema, você também verá dicas sobre signos, relacionamentos e como os astros podem influenciar nosso dia a dia. Agora é só pegar o celular e seguir todas essas contas.

9 perfis sobre astrologia no Instagram para conhecer mais sobre o tema

Você deseja acompanhar o movimento dos planetas e se informar sobre esse assunto? Então confira essa lista com 9 perfis de astrologia no Instagram para você fazer seus planos em 2021.

Deboche Astral – @debocheastral – perfil de Astrologia no Instagram que você vai morrer de rir

Se você ainda não conhece esse perfil de astrologia no Instagram, comece a segui-lo agora mesmo. A conta foi criada pelo influenciador Vitor Di Castro, para falar de forma bem humorada sobre cada signo do zodíaco.

O seu conteúdo é bem criativo e dividido em quadros interessantes. Então, ele traz previsões de signos, piores e melhores combinações, inveja de cada signo, entre outros temas. Durante a quarentena, ele criou séries incríveis como o aluno e a professora ead de cada signo e os signos aproveitando as promoções da black friday.

Por isso, visite esse perfil de astrologia no Instagram e se prepare para rir bastante. Aliás, o seu canal do Youtube ainda possui mais de 1 milhão de inscritos e 328 vídeos sobre astrologia, com muito sarcasmo envolvido, é claro.

Não Acredito em Astrologia, Mas – @naoacreditoemastro

Tem gente que diz não acreditar em signos, mas no fundo ainda tem aquela pontinha de curiosidade pra saber quem é o seu ascendente, a sua lua e outros planetas não é mesmo? Chega a ser engraçado, pois essas mesmas pessoas juram de pés juntos que nada disso é verdade, mas volta e meia estão dando uma olhadinha no seu horóscopo do dia.

Para ajudar essas pessoas que ficam em cima do muro, foi criado o “Não Acredito em Astrologia, Mas…”. Esse perfil de astrologia no Instagram foi iniciado pelo Astrólogo e Tarólogo, Eli. Aliás, além de trabalhar com isso, ele utiliza as redes sociais para tratar do assunto de forma muito bem humorada e natural.

Astroloucamente por Signos – @astroloucamente

Já o “Astroloucamente” é um perfil que fala sobre astrologia, memes e signos, com muito humor. Ele foi criado pela Astróloga Maria Talismã e é considerado o maior portal de astrologia no Instagram de todo o Brasil. Sem dúvidas, você vai gostar de segui-lo.

Astrologia, Escrita e Cura – @sagradalivre

Mas se você está em busca de ampliar seus conhecimentos sobre astrologia e os mistérios do universo, conheça esse perfil. Ele foi criado por Mariana Ruppel, que propõe a busca da cura através das palavras.

Quântica e Espiritualidade – @quanticaeespiritualidade

O Quântica e Espiritualidade é mais um perfil de astrologia no Instagram. Além desse tema, ele também estimula a busca pela espiritualidade e o estudo da quântica.

Maluca dos Signos – @malucasdossignos

Se você acha que falar sobre astrologia não dá audiência, precisa conhecer esse perfil do Instagram. Além de possuir mais de 70 milhões de seguidores na plataforma, ele também possui mais de 2 milhões de fãs no Facebook. Sua receptividade se reflete na forma de abordagem do tema e por ser um perfil que traz memes engraçados.

Maga Tarô e Astrologia – @magaastrologica

Já o Maga Tarô e Astrologia é o perfil de trabalho de Mariana Candeias, que é astróloga e trabalha com tarô. O perfil traz dicas de filmes e informações importantes para quem se interessa pelo assunto e possui um pouco mais de 18 mil seguidores.

Astrologia – @horoscopodiariobr

Se você é daqueles que não saem de casa sem consultar o seu horóscopo, confira esse perfil de astrologia no Instagram. Ele compartilha informações sobre os signos todos os dias, através dos stories.

Signos Zueiras – @signoszueiras – um perfil sobre astrologia no Instagram para rir

Enfim, nossa última indicação dessa lista é o perfil dos signos zueiros. Nele você verá informações sobre signos, memes engraçados e muita comédia. A conta já possui mais de 607 mil seguidores.

Certamente depois de ver esses perfis de astrologia no Instagram, você vai amar falar sobre esse assunto com seus amigos. Aliás, aproveite e confira mais alguns perfis engraçados na plataforma.