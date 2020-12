Ariadna Arantes diz que voltaria ao BBB e fala sobre sua eliminação

Ariadna Arantes, primeira eliminada do BBB 11, revelou desejo de retornar à atração 10 anos depois da sua participação. A ex-BBB também avaliou sua eliminação do reality show da Globo, à época, classificando o preconceito das pessoas como principal fator.

Ex-BBB: o que Munik Nunes fez com o prêmio da 16ª edição?

“Esse convite nunca aconteceu, infelizmente. Meu sonho é voltar. Vivi o ‘BBB’ muito pouco…”, lamentou ela. “E seria ótimo não ser a primeira eliminada”, completou a empresária, em entrevista ao Yahoo.

Ariadna morou na casa mais vigiada do Brasil, no antigo Projac, atualmente Estúdios da Globo, por apenas uma semana. A famosa foi emparedada pelos colegas de confinamento e expulsa da atração pelo público em uma votação expressiva. Avaliando sua saída do jogo, a ex-BBB diz que o preconceito das pessoas contribuiu para que ela deixasse o programa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Era um tempo em que as pessoas não me conheciam, me pré-julgavam. Não tinha o apoio necessário que teria hoje. As mulheres que tem essa história de vida, que passaram pela transição… A sociedade espera somente vê-las na beira da estrada, se prostituindo e envolvidas em escândalos. Não quer ver a trans no auge, bem vestida e em uma boa posição. Quer que elas estejam marginalizadas. Temos que lutar contra isso. Mulheres como eu podem vencer”, falou Arantes.

A Fazenda

Apesar de sonhar com a volta ao Big Brother Brasil, Ariadna Arantes afirma que aceitaria convite para participar de reality shows como A Fazenda e De Férias com o Ex. “Por que se limitar? Dá para ganhar dinheiro e se divertir”, diz ela bem-humorada. Desde que deixou o BBB 11, a empresária não foi vista em outra atração. No entanto, tem se mantido com certa popularidade nas redes sociais e hoje leva uma vida de luxo.

BBB 21

O Big Brother Brasil 21 tem estreia prevista para o dia 25 de janeiro, logo após a novela das nove. A direção é de Rodrigo Dourado com direção-geral de Boninho. Assim como nas últimas edições, desde 2017, Tiago Leifert continuará no comando do reality show de maior audiência no Brasil.