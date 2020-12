BBB 20 e A Fazenda 12 estão entre os assuntos mais falados em 2020

A rede social Twitter divulgou nesta segunda (7) o ranking de assuntos mais comentados no mundo todo no ano de 2020, e os realities brasileiros BBB 20 e a Fazenda 12 ocupam as primeiras posições entre os programas de TV.

BBB 20 e A Fazenda 12 foram os programas mais comentados na rede

No ranking, o BBB 20 ocupa a primeira posição seguido de A Fazenda 12 em segundo.

Os realities brasileiros deixaram para trás séries de sucesso mundial como Greys Anatomy, que ficou em 5º lugar, e Game Of Thrones, em 8º.

Confira o ranking na íntegra:

A divulgação dos números sobre o BBB 20 e A Fazenda 12 faz parte de uma retrospectiva do ano de 2020 promovida pela plataforma sob as hashtags #ThisHappened2020 e #AconteceuEm2020.

Realities quebraram outros recordes este ano

Este não foi o primeiro recode batido pelo BBB 20. Enquanto o programa ainda estava no ar, a edição entrou para o Guiness Book, o livro dos recordes mundiais, como o programa de televisão que recebeu a maior quantidade de votos do público.

O paredão em questão foi a disputa entre Felipe Prior e Manu Gavassi, que recebeu mais de 1,5 bilhão de votos.

A disputa entre Gizelly Bicalho, Pyong Lee e Guilherme Napolitano também bateu recordes, com 416 milhões de votos.

O BBB 20 também teve o participante que mais vezes enfrentou um paredão em todas as temporadas: Babu foi à berlinda 10 vezes.

Já A Fazenda 12, além de ser considerado o maior sucesso publicitário da Record com número recorde de patrocinadores, também bateu uma marca imponente de votos na eliminação de Jakelyne: 900 milhões de votos.

Em outubro o reality também atingiu seu recorde de audiência ultrapassando a concorrente Globo na eliminação de Luiza Ambiel.

Na ocasião, A Fazenda 12 alcançou 16.7 pontos de audiência contra 15.6 da concorrente, que transmitia o The Voice Brasil.