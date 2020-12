BBB 20: relembre os momentos mais icônicos da edição

Que o BBB 20 foi uma edição histórica e muito provavelmente a maior até agora, todo mundo já sabe. Tanto que, quase um ano depois, a saudade já bateu forte, e nem mesmo a contagem regressiva para a próxima temporada foi o suficiente para amenizá-la.

Por isso, hoje o DCI preparou uma lista dos melhores momentos do BBB 20 pra te ajudar a matar as saudades e relembrar tudo aquilo que contribuiu para essa edição tão especial. Confira!

Confronto sisters x brothers

Logo no início do BBB 20, o assunto em pauta foi o plano armado pelos brothers com o objetivo de desestabilizar as mulheres da casa. Tudo começou quando Hadson planejava provocar as sisters comprometidas do Camarote para que elas traissem seus companheiros e, consequentemente, se queimassem aqui fora. O principal alvo era Mari.

Acontece que Marcela ouviu toda a conversa, e inclusive se posicionou dizendo que não faria parte do plano. Mais tarde, ela contou tudo que ouviu para Gizelly e o assunto foi se espalhando pela casa do BBB 20, até que todas as sisters já soubessem da possível armação.

Dias depois, após a formação do paredão que eliminou Petrix do BBB 20, as mulheres da casa resolveram tirar a situação a limpo com Hadson, que negou tudo fazendo Marcela passar como mentirosa. A única sister que ainda ficou do lado dos homens foi Bianca Andrade, que acabou mal vista pelo público por conta disso.

A coreografia de Manu Gavassi

Começou aos poucos, um pouquinho em cada festa, em momentos específicos… mas na reta final do BBB 20, até Babu Santana entrou na onda e aprendeu a coreografia que Manu Gavassi criou para a música Don’t Star Now, da Dua Lipa.

A balada pop foi uma das trilhas sonoras da edição, e aqui fora, cada vez mais pessoas aprendiam os passos e reproduziam em vídeos públicados nas redes sociais, principalmente no Tiktok.

O sucesso foi tão grande que em uma das últimas festa do BBB 20, a própria Dua Lipa foi uma das convidadas especiais e se apresentou de forma virtual aos participantes. Mesmo após o término da edição, os fãs continuaram a espalhar a coreografia de Manu Gavassi aos quatro ventos. A cantora chegou até mesmo a apresentar a música (e a coreografia!) durante uma live especial com o canal pago Multishow.

Suposto paredão falso de Pyong Lee

A eliminação de Pyong do BBB 20 deixou os participantes que continuarem na disputa um tanto quanto… atordoados. E as teorias da conspiração de que se tratava de um paredão falso já começaram assim que o brother deixou a casa: Manu Gavassi, Gizelly Bicalho e Marcela McGowan foram as principais defensoras da ideia.

Até mesmo durante o raio-x diário as sisters afirmavam com toda certeza que o hipnólogo voltaria ao jogo. Manu chegou a pedir desculpar por ter descoberto ‘o plano’ da emissora, e Gizelly tinha certeza que uma misteriosa luz vermelha piscante indicava a armação.

A advogada, inclusive, protagonizou um dos momentos mais engraçados e íconicos do BBB 20: jogada na cama, Gizelly gritava o nome de Pyong a plenos pulmões, e acabou virando meme no dia seguinte.

Gizelly chorando e gritando Pyong Lee Me cortou o coração 💔 #BBB20 pic.twitter.com/ptgxXsvAaF — DEUSA DA JUSTIÇA (@BBBBaile) March 18, 2020

O paredão, obviamente, não tinha nada de falso. Mas o apresentador Tiago Leifert não poderia deixar a oportunidade de trollar os brothers passar, e usou das conspirações para debochar.

pic.twitter.com/u7yPNu8r28 — Ciro do Brasil Que Deu Certo (@cirohamen) December 21, 2020

Prior vence prova do ‘bate-volta’ na sorte

Há quem diga que Felipe Prior foi um dos grandes protagonistas do BBB 20, e a reação da torcida quando o brother venceu a prova do bate-volta usando a estratégia do ‘minha mãe mandou’ comprovou isso.

A dinâmica da prova era simples: aquele que escolhesse o palito premiado se livraria do paredão. Com dois palitos restantes, Prior resolveu que acabaria com a dúvida fazendo uma brincadeira de criança para escolher os dois palitos. E, por sorte, a estratégia deu certo.

Bate volta do palito dourado foi inesquecível e emocionante.❤️ TE AMAMOS PRIOR pic.twitter.com/lY841V8yKW — Ana Cláudia 💂🏻‍♀️🍺🗼 (@anaclaudia_fla) December 23, 2020

Na web, a torcida e o público do BBB 20 foram à loucura, e até mesmo vídeos de prédios inteiros em comemoração foram compartilhados.

QUEM LEMBRA DO PESSOAL COMEMORANDO O PRIOR VOLTANDO NO BATE-VOLTA? #ParabensPrior

pic.twitter.com/PQNGII8Yep — #valeunatalina🍎🥂 (@bearsbeatsba) June 18, 2020

Briga Rafa Kalimann x Flay: o grande meme do BBB 20

Quase na reta final do BBB 20, o discurso que Rafa Kalimann usou durante uma briga com Flayslane virou meme e até desafio no Tiktok. A justificativa de Thelminha para indicar a cantora foi o que deu origem à confusão.

Flay acusou a médica de ter sido soberba em sua justificativa, e Manu Gavassi e Rafa Kalimann saíram em sua defesa. “Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, posicionamentos”, foi o discurso mais repetido do BBB 20.

BBB 20 entra para livro dos recordes com votação histórica

O BBB 20 entrou para o Guiness Book, o livro mundial dos recordes, como o programa de TV que recebeu a maior quantidade de votos do público. O paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, que tirou o arquiteto da competição, teve mais de 1,5 bilhão de votos.

A segunda maior votação da história do programa também aconteceu no BBB 20, e foi na noite de eliminação de Pyong Lee contra Gizelly e Guilherme: foram mais de 416 milhões de votos do público.