BBB 21: Preta Gil e mais famosos tentam mais ‘spoilers’ com Boninho

Boninho atiçou a curiosidade do público com os prometidos spoilers do BBB 21, que foram divulgados nesta terça-feira (08). Depois de tanta especulação do programa que estreia dia 25, o diretor da Globo passou a ser questionado por mais famosos. Em seu Instagram, a cantora Preta Gil já mostrou que vai acompanhar a nova edição.

Famosos pedem mais informações sobre o BBB 21

Depois de Boninho,diretor do BBB 21 falar sobre os spoilers que iram acontecer hoje, não apenas anônimos, mas alguns famosos ficaram intrigados e curiosos.

No post falando sobre as novidades da temporada, a cantora Preta Gil comentou com o ‘chefão’ do BBB 21 sobre os ‘spoilers’.

Querendo saber mais, a artista, que já esteve no reality se apresentando, escreveu: “Começa antes do play? Ai, meu pai, será que os participantes já estão dando alguma dica pra nós?”. Sem querer dar mais informações, Boninho apenas desviou do assunto em resposta: “Pode ser”.

BBB 21 com ‘Tinder’?

Interessadas em arrancar mais spoilers, as gêmeas Bia e Bianca Feres também deixaram um comentário. As duas chegaram a ser apontadas como possíveis participantes.

“Opa, eu li match? Será que teremos um bbb Tinder? Atentas”, disseram. O diretor do BBB 21 apenas repetiu a resposta que deu para Preta e disse “pode ser”.

Em clima de descontração, a cantora de forró Solange Almeida brincou sobre ser uma das sisters. “Estou pronta!”, escreveu. Quem também mostrou ser fã do programa foi Marcelo Serrado. O ator escreveu “sensacional” no post.

O apresentador e colunista Fefito também escreveu uma teoria sobre o começo do reality. “Se começar antes do Play, vai ser como o BBB de Portugal, que já eliminou no hotel?”, perguntou ele, colocando emoji e olhos.

Quais as novidades dadas por Boninho sobre o BBB 21?

Depois de aguardarem ansiosos os fãs do BBB 21 puderam ver um vídeo postado por Boninho nesta sexta. Tanto no perfil do reality, quanto no do diretor as novidades foram divulgadas.

O programa deu ao público um vídeo curto de apenas 1 minuto e 44 segundos mostrando o que de novo deve acontecer na edição deste ano. Embora já tenham anunciado, para cravar a data, confirmaram que o BBB começa dia 25 de janeiro. Além disso, serão 100 episódios no ar neste ano.

Repetindo a dose, o programa vai contar com o castigo do Monstro, que já arrancou muitas risadas, mas também estressou os brothers. Para mudar o jogo, eles vão ter a ajuda do Big Fone, que pode ser um aliado ou um inimigo para os confinados. Para completar, o Anjo também vai fazer parte da edição.

Com a casa totalmente modificada, o BBB 21 será mais colorido. Neste sentido que não deve ser fácil são as provas. Inclusive, as temidas provas de resistência para a escolha do Líder de cada semana, vão estar na edição. Ou seja: o programa promete muitas mudanças que todos vão saber em breve.

Veja o vídeo:

https://twitter.com/bbb/status/1347567213671297025