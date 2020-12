BBB Itália: saiba quem é Dayane Mello, a brasileira favorita ao prêmio

Enquanto o BBB 21 começa em janeiro, na Itália, a brasileira Dayane Mello faz sucesso no reality. A catarinense, de 31 anos, está há quatro meses no ‘Grande Fratello’.

Quem é Dayane Mello?

Além de sua participação no reality, Dayane Melo chama atenção em suas redes sociais. Como modelo, ela tem vários ensaios fotográficos publicados no perfil do Instagram, com quase 200 mil seguidores.

Já dentro do Big Brother, ela usa modelos de grife, escolhidos para os programas ao vivo.

Uma grande comoção ficou para o último dia 5, em que ela pode decidir se ficaria ou não no reality, depois de quatro meses. Ela ainda conseguiu conversar com sua filha, Sofia, e decidiu que seguiria dentro da competição.

Dentro do programa, ela já voltou de 8 “paredões”, que são chamados de televotos. Polêmica, ela foi excluída pelos colegas e acusada de manipuladora dentro do programa. Ela tem apenas uma aliada no jogo, a colega Rosalinda Cannavo.

Dayane Mello em outros realitys

Mas o ‘Grande Fratello’ não foi o primeiro reality que Dayane participou. Fora do país, ela passou pelo programa ‘Dança dos Famosos’ na Itália.

Além desse, ela teve uma breve participação na ‘Ilha dos Famosos’. Ela não foi tão bem no reality, e acabou sendo eliminada logo na primeira semana.

Ameaças e ataques a brasileira no reality da Itália

Após Dayane indicar Francesco Oppini, participante que é um dos favoritos, para ser eliminado, ela passou a ser atacada. Depois de uma festa em que a modelo ficou bêbada, ele disse que Dayne “seria estuprada” em Verona. Continuando os comentários xenofóbicos, ele afirmou que “uma festa com ela e meus amigos seria um desastre”.

Depois das falas, Dayne ficou abalada e pediu por respeito. “Não é porque eu tenho a mente aberta e seja diferente que vocês têm que me dizer essas coisas. Sou mãe. E se amanhã as mães falarem sobre isso na escola da Sofia? Eu tenho uma filha que me assiste em casa”, ela declarou.

Vale destacar que, por causa do sucesso, o reality deve se estender até fevereiro de 2021.

Italiano participa do BBB 19

Na 19ª edição do Big Brother Brasil, o italiano Alberto Mazzetto, fez uma participação especial. O modelo ficou famosos depois de vencer o ‘Grande Fratello 2018’, em seu país.

O “Tarzan Italiano”, agitou a temporada por ter ficado com duas participantes e flertado com a apresentadora Barbara D’Urso. Já na “casa mais vigiada do Brasil”, em Curirica, Rio de Janeiro, ele tentou se envolver com a ex-BBB Rízia Cerqueira.