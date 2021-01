BBB: Lembra deles? Veja os participantes eliminados na 1ª semana

O “Big Brother Brasil” estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar a televisão brasileira. Mas, como o reality ainda não começou, vamos relembrar os primeiros participantes que acabaram sendo eliminados na primeira semana do BBB.

A TV Globo já premiou até agora 20 brothers que saíram milionários do jogo. Em todos esses anos de reality show, a disputa pelo prêmio final e os cinco minutinhos de fama fica ainda mais disputado, afinal, quem não gostaria de ganhar R$ 1,5 milhão e ainda ficar famoso? Mas, para garantir um espaço ao sol, ou melhor, no programa, é preciso ganhar o público logo de cara. Quem sai nas primeiras semanas, corre mais chance de serem esquecidos pelo público.

Caetano Zonaro – BBB1

O primeiro eliminado da história do reality foi o modelo Caetano Zonaro. Na ocasião, o modelo paulista foi para a berlinda com Helena e levou a pior na somatória dos votos do público. Ele recebeu 58% e deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Rita – BBB2

A cartomante Rita foi eliminada na primeira semana de programa. Em um paredão contra Cida, a participante não previu sua eliminação e ficou surpresa ao deixar o reality com 55% dos votos.

Samantha e Paulo – BBB3

O primeiro paredão do “Big Brother Brasil 3” foi duplo: Juliana x Samantha e Emílio x Paulo. A personal trainer Samantha foi eliminada com 79% e o fotógrafo Paulo, com 55% dos votos.

Tatiana – BBB4

A lutadora Tatiana Giordano saiu na primeira semana de reality, após um paredão logo na primeira semana de programa contra Juliana. Ela recebeu 62% dos votos e deixou a disputa pelo prêmio final.

Juliana – BBB5

Na edição de número 5, quem levou a pior foi a estudante Juliana. Ela enfrentou o vencedor da edição, Jean Wyllys, e foi eliminada com 50,49% dos votos. Sendo assim, ela foi a primeira eliminada da temporada de 2005.

Juliana Soares – BBB6

A promotora de eventos na época, Juliana Soares, levou a pior em um paredão contra Inês e teve que deixar o programa na primeira semana de jogo, após receber 52% dos votos do público de casa.

Juliana – BBB 7

Em 2007, a sister Juliana acabou sendo a primeira eliminada em um paredão entre casais. Juliana e Aírton X Alan Pierre e Flávia. Por fim, eles deixaram a casa com 56% dos votos, mas dez dias depois, somente Aírton conseguiu voltar ao jogo. Ou seja, a primeira eliminada do BBB 7 acabou sendo Juliana.

Jaqueline – BBB8

No ano de 2008, quem levou a pior foi a paulista Jaqueline. Ela foi eliminada com 87% dos votos após um paredão contra Gyselle.

Michelle – BBB 9

A Miss Pernambuco 2008 Michelle Juliane, também deixou o BBB cedo. Em um paredão contra Max e Priscila, ela recebeu 52% dos votos e deixou a casa.

Joseane – BBB 10

A primeira eliminada da décima edição foi a Miss Brasil Joseane, que aliás, já havia participado do BBB 3. Com 61% dos votos, ela deixou a casa após um paredão triplo com Elenita e Cacau.

Ariadna – BBB 11

Em um paredão triplo com Janaína e Lucival, a primeira transexual do BBB, acabou sendo eliminada com 49% dos votos, logo no primeiro paredão da temporada.

Analice – BBB 12

Aquele ditado que diz: ‘os últimos serão os primeiros’ caiu certeiro em Analice. A sister foi a última a entrar no programa e a primeira a sair. Com 53% dos votos, Analice foi a primeira a dar tchau após um paredão com Jakeline.

Aline – BBB 13

A primeira participante eliminada do BBB 13 foi a carioca Aline. Ela disputava um paredão com Ivan e acabou recebendo um rejeição do público, com 77% dos votos para ser eliminada.

João – BBB 14

O cartomante João não conseguiu prever sua eliminação no jogo. Em um berlinda com Diego e Valter, ele deixou o programa com 44% dos votos.

Francieli – BBB 15

Em 2015, a participante Francieli também ficou para a história por ser a primeira sister eliminada da temporada. Em um paredão contra o motoboy Douglas, ela recebeu 58% dos votos e deixou o jogo.

Harumi – BBB 16

A jornalista Harumi disputou um paredão contra Daniel, mas não conseguiu se sair bem. Ela foi eliminada com 65% dos votos.

Gabriela Flor – BBB 17

A baiana Gabriela Flor não teve tanta sorte no jogo e acabou sendo a primeira eliminada do BBB 17, com 59% dos votos, após um paredão contra Marcos Harter, que mais tarde, acabou sendo expulso do programa.

Maria Telles – BBB 18

A cientista política Maria Telles, não conseguiu passar da primeira semana e acabou sendo eliminada, após um paredão com Ana Paula. Ela recebeu 55,45% dos votos e deixou o confinamento.

Vinícius – BBB 19

Em 2019, o publicitário Vinícius foi o primeiro eliminado da temporada em um paredão conjunto com mais de 13 participantes. O público de casa teve que escolher o preferido no jogo. Por fim, ele recebeu apenas 3,73% dos votos (a menor porcentagem), e foi eliminado.

Chumbo – BBB 20

Em um Paredão com Bianca, o surfista Lucas Chumbo levou a pior e deixou o jogo com 75,54% dos votos. Ele foi o primeiro eliminado do reality que entrou para a história da edição.

