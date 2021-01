Cachorro no BBB: relembre os pets que passaram pela casa

Nem todos sabem, mas o BBB já recebeu participantes de quatro patas. Logo na primeira edição do programa, em 2002, os brothers tiveram a companhia de uma cachorrinha e um dos participantes se apaixonou pelo bichinho. Veja os pets que passaram pelo programa que começa dia 25.

Primeira cachorrinha do BBB

Quem diria que a primeira edição do BBB contou com uma cachorrinha. Poucas pessoas sabem, mas a temporada teve com Molly, que conquistou os brothers no tempo em que esteve na casa mais vigiada do Brasil.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante a estreia do programa no Brasil, a tentativa da produção era de agitar a casa e despertar o interesse do público.

Curiosamente, foi o público que teve a chance de escolher colocar um pet dentro do programa. O pedido foi atendido e Molly foi a primeira participante de quatro patas dentro do reality.

Dentro da casa, Caetano foi o brother que mais passou tempo se dedicando a cuidar da cachorrinha. No entanto, ele foi eliminado logo no primeiro paredão da história do BBB.

Apesar de ter agradado, a cachorrinha teve que sair da casa após 15 dias por decisão da direção do programa. Segundo a produção, Molly poderia interferir na sequência do jogo e isso atrapalharia a sequência do reality show.

O bichinho fez tanto sucesso que foi parar na obra “Nós e nossos cães”, de autoria de In Coelum Abreu. Lá ela conta sobre a participação de Molly, que cativou o público do BBB 1.

Dog no BBB 14

Depois da primeira edição do programa, Boninho decidiu não mais incluir pets no BBB por muito tempo. Apenas no BBB 14 que outro animalzinho apareceu.

Enquanto era realizada uma campanha publicitária, um cachorro da raça São Bernardo foi colocado para interagir com os brothers. Porém, ele só ficou algumas horas e teve seus 15 minutos de fama, e teve que deixar a casa.

Durante a tarde que passou com os brothers, ele acalmou os participantes que estavam com saudades de seus pets que ficaram em casa, antes do confinamento.

Última participante de quatro patas no programa

Já no BBB 16, a cachorrinha Luna, foi “adotada” por Maria Cláudia. Sem avisar, a produção colocou a cadelinha dentro da casa e a primeira que a encontrou foi Cacau.

A ex-BBB ficou tão contente com a entrada da nova participante que sugeriu o nome de Luna e todos os colegas aceitaram a sugestão. Ela chegou a levar a cachorrinha para dormir com ela na cama.