Confirmou! Boca Rosa está grávida: ‘já é mais amado que tudo’

Após o vazamento da notícia da gravidez da ex-BBB Bianca Andrade pelo colunista Leo Dias, a influenciadora Boca Rosa fez um post no Instagram para confirmar que está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com o youtuber Fred.

Boca Rosa confirma a gravidez

Na foto, Bianca aparece junto do namorado em um cenário em tons de lilás segurando um ursinho de crochê e sapatinhos brancos. A ex-BBB escreveu que gostaria de esperar mais tempo para dar a notícia aos fãs, mas que sua vontade não foi respeitada e por carinho ao seu público estava confirmando a notícia.

Boca Rosa também garantiu que ela e o bebê estão bem e agradeceu o carinho de todos. Leia o post na íntegra:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até pq estamos felizes p um carai e esse bbzin já é mais amado que tudo!!

Então em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos pq estamos bem e cheios de motivos pra comemorar! 🤰🏻💜👨🏻‍🍼”, escreveu a ex-BBB.

Ex-BBB recebeu carinho de fãs

Nos comentários o clima era de comemoração, e muitos fãs aproveitaram o momento para externalizar o carinho pela ex-BBB e desejar felicidades ao casal, além de saúde para o bebê que está a caminho.

Além dos comentários parabenizando a nova mamãe, muitos seguidores aproveitaram a ocasião para criticar a atitude de Leo Dias em ter divulgado a informação antes do momento escolhido pela ex-BBB.

“Gostaria de receber essa notícia porque vocês decidiram e não por terem vazado ou descoberto. Mas fico feliz do mesmo jeito”, escreveu uma seguidora.