Boca Rosa no Corinthians: ex-BBB vai patrocinar time de vôlei feminino

A empresária, ex-BBB e influenciadora Boca Rosa é a nova patrocinadora do time de base de vôlei feminino do Corinthians. Com a empresa "Boca Rosa Beauty", a mogul do maquiagem Bianca escolheu o mês de março, também conhecido como o mês da mulher, para anunciar o apoio para a categoria no esporte do clube paulista.

Bianca publicou nas redes sociais o anúncio de que será a nova patrocinadora do time. Ela se mostrou muito feliz e, no vídeo publicado, contou a novidade também para as jogadoras.

"Boca Rosa Beauty é a patrocinadora dos times de base do vôlei feminino do Corinthians!

É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades.

O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio, e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra.

Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi INCRÍVEL! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!".

Quem é Boca Rosa?

Bianca Andrade da Silva, também conhecida como Boca Rosa ou Bianca, é uma influenciadora digital, youtuber e empresária brasileira de 28 anos.

Diferente de outras influenciadoras, Bianca começou aos poucos gravando conteúdos e vídeos sobre maquiagem no Youtube. A influenciadora cresceu, os números aumentaram e ela ganhou cada vez mais seguidores.

Porém, no meio disso tudo, algumas polêmicas, como a história d noiva que esperou pelo serviço de Boca Rosa no dia do seu casamento, e a suposta lipoaspiração que teria feito escondida, revelada pelo jornalista Léo Dias, hoje no site Metrópoles.

Bianca foi chamada para participar do BBB 20. No ar, ela fez sucesso e até conquistou fãs, mas também foi bastante criticada por sua postura. Ela, no entanto, conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma das influenciadoras e empresárias de maior sucesso.

A morena tem a sua própria linha de maquiagens, a "Boca Rosa Beauty".