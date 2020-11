De biquínis vermelhos, ex-BBBs se reúnem pela primeira vez pós-reality

Reencontro de ex-BBBs chamou atenção nas redes sociais, no fim de semana. A cantora Flay, a modelo Ivy Moraes, a médica Marcela Mc Gowan e as influencers Bianca Andrade (Boca Rosa) e Mari Gonzalez curtiram churrasco, piscina e música, no domingo (15). Todas estavam com biquínis vermelhos para uma ação comercial.

Como foi o reencontro das ex-BBBs?

As participantes do BBB 20 registraram momentos da festa no Instagram, mostrando bom humor e entrosamento. Vestiram moda praia vermelha, da marca Anybody, como uma maneira de divulgar a nova linha de batons na mesma cor, lançada pela Bianca. “Sisters. Aquele grupim do zapzap”, brincou Flay na legenda da foto.

“Que fim de semana gostoso. Foi inexplicável. Finalmente, este encontro pós-BBB aconteceu. Desde quando a gente saiu que queria muito encontrar e elas são muito maneiras”, falou Boca Rosa nos Stories.

A influencer fez questão de elogiar as amigas pelo apoio neste lançamento. “O que elas fizeram para mim hoje foi surreal. Quando eu decidi viajar, falei para o meu time: ‘o que vocês acham de todo mundo usar biquíni vermelho, eu peço para elas passarem o batom da nossa coleção e a gente tira uma fotona?’. Contei para elas e foi uma missão: ‘bora tirar foto, bora passar batom vermelho’. Todas se uniram e fizeram como se fosse para elas, sabe? Dá até vontade de chorar. A gente trabalha tanto, rala tanto e tem amigas de verdade, q se importam de verdade. Fico muito grata.”

Boca Rosa garantiu que farão novos encontros. Já estão em busca de alguma casa para passar mais momentos juntas.

Novo batom da ex-BBB Boca Rosa

A linha “O Beijo de Judas”, da Boca Rosa Beauty em parceria com a cantora Carol Biazin, apresenta três tons de vermelho. Foi lançada na sexta-feira (13) e, no momento, está esgotada no site.