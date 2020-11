Biquíni de cintura alta: tudo sobre a peça hit do verão

Você já tem um biquíni de cintura alta na sua coleção? Quem ama praia provavelmente está sempre antenado nas novidades da moda quando chega o verão e busca encontrar peças incríveis que combinem com a época e com o próprio corpo. Os biquínis de cintura alta, modelos referência da década de 80, também conhecidos como hot pants, voltaram com tudo!

Nessas peças, o que vale é o conforto e qualidade, em primeiro lugar. A felicidade de poder curtir um dia de sol na praia ou na piscina com os amigos sem se preocupar com nada! Essa é a liberdade das hot pants!

Além de esconder a barriga, por ter uma calcinha mais alta, o queridinho do momento combina com qualquer visual, em qualquer lugar, com pessoas de diferentes estilos. Ainda, valoriza suas curvas, e te dá segurança e liberdade para curtir o verão com toda a sua beleza.

Quer conhecer todas as razões de comprar hoje mesmo um biquíni de cintura alta para colocar na sua mala de viagem para o verão 2021?

Quem pode usar biquíni de cintura alta

O mais legal da nova tendência dos biquínis de cintura alta é que todo mundo pode usar essa peça. Com uma modelagem que valoriza todos os corpos, escolha estampas e tecidos que valorizem suas curvas e seu tom de pele e curta sua praia com alegria!

Como usar

Os biquínis de cintura alta são super simples de se usar. Ainda, apesar da grande variedade de modelos, uma coisa é comum em todos eles. A faixa de cintura da calcinha do conjunto do biquíni é mais elevada, cobrindo a maior parte do abdome!

Na parte de trás, o modelo varia. Dessa maneira, existem aqueles que cobrem mais o bumbum e os que valorizam o charme da mulher brasileira.

Escolha o seu e se jogue na praia!

Onde encontrar os melhores biquínis de cintura alta?

Hoje em dia é fácil encontrar a peça nas melhores lojas. E o que é ainda mais incrível: tem opções para todos os gostos, bolsos e formatos de corpo.

Na Pajaris, por exemplo, você encontra as principais tendências em biquíni cintura alta em qualquer estação do ano. Isso porque a marca é uma das poucas que mantém os lançamentos durante todos os meses, razão pela qual é uma das queridinhas de quem adora viajar.

5 motivos incríveis para você adotar o estilo das hot pants no próximo verão

Contamos cinco motivos incríveis para você mergulhar nessa tendência e comprar logo o seu biquíni de cintura alta para o próximo verão. Então, aproveite agora!

1) Conforto e liberdade para praia e piscina

O biquíni de cintura alta geralmente deixa seu corpo mais protegido e, com uma modelagem correta, te dá liberdade para aproveitar, sem neuras, um passeio na praia ou na piscina com muito conforto. Então, aproveite também para praticar exercícios com ele!

2) Biquíni de cintura alta valoriza todos os corpos

Pela modelagem mais alta e a infinidade de modelos de estampas e texturas, o biquíni de cintura alta é um dos mais democráticos modelos de moda praia para seu verão. Assim, encontre modelos de todas as cores e tamanhos, para todos os corpos, na liberdade de ser você mesma neste verão!

3) Os biquínis de cintura alta são a nova tendência da moda

Eles voltaram com tudo, agora de forma repaginada. Então, o que era antes uma tendência vintage, num momento em que mulheres reafirmavam seu lugar ao sol, o biquíni de cintura alta é símbolo de resistência das areias. Por isso, faça sua parte nesse movimento e vista o seu. Seu corpo merece!

4) Mas também são clássicos e chiques

A tendência das hot pants acompanha a moda desde os anos 80 e sempre oferece modelos e conjuntos com uma beleza clássica, refinada e confortável. Dessa forma, antes muito atrelados aos passeios de barcos e festas na piscina, hoje podem ser encontrados para um ótimo banho de mar, com a modelagem ideal para resgatar também a sua desejada marquinha de praia.

5) As hotpants combinam com diversos acessórios

Por fim, quem não gosta de combinar o biquíni com todos os outros acessórios das férias? Por isso, aproveite para incluir na mala peças, acessórios, chapéus, bolsas e sandálias que combinem perfeitamente com sua praia, sua piscina, do tamanho da sua diversão de verão!