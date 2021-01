Ex-BBB Alan Possamai diz que ainda sobrevive com R$150 mil do reality

O ex-bbb Alan Possamai, que ficou em segundo lugar no BBB 19, conquistou o prêmio de R$150 mil ao chegar na final, além de um carro zero. Dois anos após sua participação, ele revelou como está sua vida depois da experiência no reality da Globo que teve como campeã Paula Sperling.

Ex-BBB revela o que fez com o prêmio do 2º lugar

Saber com o que os ex-BBBs gastam o dinheiro que se ganha no reality é uma curiosidade dos fãs do reality. O vice-campeão da edição disse que continua a sobreviver com o valor que levou pelo segundo lugar.

“Ainda estou fazendo, né? Ganhei R$ 150 mil mais um carro. Lá dentro do programa ainda, eu disse que assim que saísse daria esse carro para minha irmã, com uma condição, de que ela doasse o carro antigo dela, que valia mais ou menos R$ 20 mil. Então, a gente doou esse valor pra uma ONG de animais. E o outro carro que ela ganhou, acabou vendendo para que fizesse o que ela quisesse”, contou ao Gshow.

O ex-BBB também revelou que abriu sua própria empresa e criou uma marca em que vende acessórios de diversos tipos. “E os R$ 150 mil do programa investi no meu plano, na minha marca. Uma grande parte ainda está investida, e eu ainda sobrevivo desse dinheiro”, revela.

Além disso, o BBB abriu portas para o surfista se tornar influenciador e também atuar como modelo. “Sempre tem um trabalho aqui ou lá, em Santa Catarina ou no Rio. É como sobrevivo hoje e essa grana que ganhei no Big Brother me ajuda muito, até hoje”, completa o ex-BBB.

Com quem Alan se envolveu do BBB 19?

Durante a edição, Alan se destacou por seu romance com a ex-BBB Hana Khalil. Ele e a influencer passaram as primeiras semanas grudados no reality, até a eliminação da sister no terceiro paredão.

Após o programa, surgiram rumores do envolvimento de Alan com a ex-BBB com Carol Peixinho, com quem teve uma amizade na casa. Depois de alguns meses ela confirmou que os dois tiveram um envolvimento fora da casa, mas que terminaram amigos.

Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou como foi o breve relacionamento com o ex-BBB. “Ficamos juntos por quase cinco meses. Viajamos, nos curtimos muito. Tivemos a oportunidade de nos conhecer aqui fora, mas chegou um momento em que decidimos cada um viver sua vida. Continuamos amigos e tenho muito carinho e admiração por ele, mas hoje a gente está separado”, contou a baiana ao jornal Extra.

Ex-BBB fala sobre a nova namorada

Além dos negócios, o ex-BBB está com a vida amorosa indo bem. “Conheci minha namorada em março no Rio de Janeiro, fomos nos conhecendo e estamos namorando há mais ou menos três meses”, revelou ele ao Gshow, sobre a namorada, Fernanda. Discreto, ele não costuma compartilhar fotos com a amada.