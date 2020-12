Ex-BBB Bianca Andrade está grávida do primeiro filho

A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, está grávida de seu primeiro filho de acordo com Leo Dias. O colunista divulgou a informação afirmando que fontes próximas de Bianca haviam repassado a informação.

Boca Rosa está gravida?

Após o término do relacionamento com Diogo Melim que aconteceu logo que deixou o BBB 20, Bianca Andrade reatou o namoro com o youtuber Fred, do canal Desempedidos. Os dois já tinham uma história de idas e vindas há três anos.

Recentemente, Bianca declarou que ela e o youtuber vivem um relacionamento livre e sem rótulos, o que deu o que falar na web. Em entrevista à Glamour, publicada nesta terça (22), a ex-BBB falou sobre sua definição de amor livre.

“Nos amamos, mas precisamos nos amar primeiro para amar o outro. Eu e Fred somos muito assim! Sem cobranças e estresses, aquela nuvem carregada que alguns relacionamentos têm. Isso que é o amor livre para a gente!”, declarou.

A ex-BBB já havia externalizado algumas vezes a vontade de ser mãe, e há pouco tempo anunciou em suas redes sociais que estaria fazendo um detox do álcool. Algumas páginas de fofoca já haviam anunciado que uma influenciadora grande estaria grávida, e o nome de Bianca começou a ser levantado pela web.

Apesar do vazamento de Leo Dias, a assessoria de imprensa da ex-BBB não confirmou a gravidez, e Bianca Andrade também não se pronunciou sobre o assunto.

Ex-BBB fala sobre planos para 2021

Ainda durante entrevista para a revista, Bianca Andrade fez um balanço sobre o que viveu em 2020 e fez planos para o próximo ano. A ex-BBB não citou a vida pessoal e tampouco incluiu a gravidez nos planos, mas destacou que pretende tirar um tempo para descansar.

“Eu espero que a gente tome essa vacina logo (risos). Terão novos projetos, lançamentos e muito conteúdo! Mas, ao mesmo tempo, quero me organizar melhor para ter um tempinho a mais para descansar. Acho que isso vai ser fundamental também!”, concluiu.