Ex-BBB Clara Aguilar pede liberação de vídeo íntimo para Boninho

Há poucos dias, a ex-BBB Clata Aguilar confessou que havia feito sexo durante sua participação na 14ª edição do reality. Na madrugda desta quarta (16), a cam girl reviveu o assunto e pediu para que Boninho liberasse a gravação do momento em que foi para debaixo do edredom.

Clara Aguilar fez sexo no BBB?

A polêmica começou quando Clara respondia perguntas dos seguidores no Instagram. Um deles questionou se a ex-BBB havia feito sexo no confinamento e ela confirmou sem dar mais detalhes sobre o assunto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A ex-BBB não revelou quem seria seu parceiro ou parceira, porém durante o confinamento Clara viveu um romance com Vanessa Mesquita, a vencedora da edição, o que levou muitos seguidores a cogitarem o nome da futura veterinária.

No Twitter, ao publicar o link da notícia sobre sua declaração, Clara fez uma brincadeira e pediu para que Boninho, diretor do programa, liberasse as imagens. “Boninho libera os 33 minutos”, escreveu a ex-BBB.

Fãs relembraram romance vivido pela ex-BBB na edição

Os fãs, é claro, não perderam a chance de relembrar momentos do casal Clanessa. De acordo com os comentários na publicação, o assunto já era bastante comentado entre o fandom. Alguns inclusive relatam terem acompanhado a situação ao vivo.

“Quem foi clanessa sabe muito bem do que ela tá falando”, respondeu uma seguidora. Um deles, que foi retuitado pela ex-BBB, escreveu: “Pelo tamanho do video só pode ter sido com uma mulher”.

Clara e Vanessa foram o primeiro casal LGBT do BBB e conquistaram o coração do público, o que levou as duas à final da edição. O romance não durou na vida real, mas as duas mantém uma forte amizade até hoje.

Recentemente, Vanessa publicou uma foto onde aparece beijando Clara e confirmando que o que aconteceu entre as duas no confinamento foi real.