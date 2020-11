Ex-BBB Gizelly Bicalho ganha tênis de grife no valor de R$2,6 mil

A ex-BBB Gizelly Bicalho foi surpreendida com um presente nesta quinta-feira (26). Aproveitado o encontro com a amiga, a médica Marcela McGowan deu um tênis de grife para a advogada.

Saiba qual é o tênis de grife da ex-BBB, Gizelly

O ‘presentinho’ foi nada mais do que um tênis da marca de grife Dolce & Gabbana. Até o momento, o valor do sapato gira em torno de R$2,6 mil reais.

“Gente, eu amei! Muito chique. Estou doida para usar!”, disse a famosa, em seus Stories do Instagram.

Mas os presentes não pararam por aí. O irmão de Marcela, Enzo, também fez questão de presentear a capixaba. Ainda nos Stories, ela apareceu abrindo a caixa que continha um óculos da Gucci. Assim como o tênis, o acessório é de grife e pode custar em média R$ 3,7 mil, atualmente.

Ex-BBB passa por cirurgia nos seios

Gizelly precisou passar por uma cirurgia de retirada de nódulos nas mamas. Ainda neste mês, ela fez mamoplastia e “retirou 300 ml de material”.

“Ontem, tive revisão e vou mostrar como ficou. Por mais que tenha aberto o pontinho, já está muito bonito, saiu o roxo. Não tem nem dois meses, mas já não uso mais aquela tala no meio para colar a pele. Reduzi a mama, tirei uns 300 mL de material”, explicou ela, em vídeo.

Embora tenha silicone, ela preferiu não mudar a prótese. “Não coloquei silicone de novo. Já tenho silicone desde 2016, mas é o mesmo. [O médico] teve de fazer o corte em T para fazer a mamoplastia, e tirou muita coisa da minha mama”, detalhou ela. Para completar, ela pediu para deixar os seios mais altos e ficou satisfeita com o resultado.

Vale destacar que, a ex-sister já passou pela mesma cirurgia três vezes. Por isso, ela faz acompanhamento médico todos os anos. Durante a campanha pública do Outubro Rosa, a influencer foi uma das divulgadoras da causa.

Corpo natural da ‘Gigi Furacão’

Apostando em alimentar um canal no Youtube, Gizelly tem mostrando suas vagens por lá. Sendo assim, nesta semana, a famosa apareceu com outras ex-BBBs e mais amigos, em Maragogi, Alagoas.

Curtindo o lugar, ela chamou atenção ao exibir as curvas naturais. Sem esconder nada, ela deixou celulites, que são consideradas como um “defeito”, à mostra.

Durante a viagem com as ex-BBBs, Marcela, Ivy Morais e Hariany, ela visitou a Praia da Bruna.Além disso, com o grupo, ela conheceu os pontos turísticos, dentro de um jipe.