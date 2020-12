Ex-BBB Gizelly revela que está com depressão e cita apoio de Marcela

A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na noite de segunda (14) para revelar aos seguidores que foi diagnosticada com depressão e que está passando por tratamento. Ela também citou o apoio de Marcela McGowan, companheira de confinamento.

O que aconteceu com Gizelly?

No Twitter, a ex-BBB relatou que desde outubro sofria com crises de ansiedade e que na semana anterior havia sido diagnosticada com depressão. A advogada explicou que está fazendo uso de remédios e contando com o apoio da família e amigos.

“De outubro pra cá eu tiver crises de ansiedade, foram muitas e na última semana foi diagnosticada com depressão de novo, estou tomando meus remédios e com as pessoas q amo sempre cmg, não contei p ngm, mas tô aqui todo dia forte, firme e com ela [Marcela] me acolhendo todo dia”, escreveu.

Ex-BBB falou sobre amizade com Marcela

Gizelly aproveitou o momento para falar sobre sua amizade com a obstetra, que começou no confinamento e segue firme quase um ano depois do fim do reality. A ex-BBB disse que em breve irá explicar aos fãs o que está vivendo, mas garantiu que Marcela tem estado ao seu lado lhe dando apoio.

“Quando eu estiver pronta eu conto tudo que eu estou vivendo, mas só entendam uma coisa meus bbs ela não soltou minha mão nem um dia e olha que foram dias que eu queria desistir, mas ela estava lá! Mais uma vez: ngm é obrigado a gostar de ngm, mas se me faz feliz é isso q importa”, pontuou.

Nos comentários, os fãs de Gizelly enviaram carinho e forças à ex-BBB e deixaram mensagens de compreensão. “Sim meu amor, sua felicidade é o que importa sempre. Vc vai sair dessa bb. Vc é forte! Deus está com vc em todos os momentos. Ele cuida de vc e envia anjos amigos pra te ajudar”, escreveu uma seguidora.

Em novembro, Marcela usou o Instagram para se declarar para a amiga e publicou fotos das duas durante a viagem que fizeram para Maragogi. A ex-BBB não economizou nos elogios e reacendeu as esperanças dos fãs de Gicela.

“A gente se protege! Minha maluquinha, meu furacão, o tanto que eu te amo e torço pela sua felicidade, não está escrito!

Que você seja brisa leve, furacão intenso, todas as suas versões, e que todas elas sejam amadas, admiradas e mantenham esse sorriso lindo no seu rosto!

Conte comigo pra TUDO, as viagens gostosas, as conversas importantes, as trolagens, os desabafos e o que mais você precisar! Amo vc infinito @gizellybicalho”, escreveu.