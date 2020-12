Ex-BBB Ivy Moraes abre o jogo sobre rumores de traição do noivo

A ex-BBB Ivy Moraes se pronunciou após boatos de que o noivo, Rogério Fernandes, a teria traído. Em meio a polêmica, a mineira, da 20º edição do Big Brother, decidiu abrir o jogo e falou sobre a situação.

Ivy Moraes foi traída pelo noivo?

Após a ‘bomba’, Ivy se pronunciou a respeito do assunto. Segundo a ex-BBB, ela e Rogério ficaram um período separados no meio do noivado. Foi então, neste meio tempo, onde supostamente, o empresário teria ficado com outra pessoa. Os dois quase desistiram do casamento.

“Eu e o Rogério passado por uma fase difícil há mais ou menos um mês. Houve alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi o que de fato aconteceu”, explicou A ex-BBB.

“Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público”, afirmou. Além disso, ela disse não ter se relacionado com ninguém com a breve separação dos dois. Não me envolvi com ninguém neste período”

A ex-BBB e o noivo ainda vão se casar em Cancún?

Embora tenham pensado no fim do casamento, o casal optou por continuar. “Sim, nós passamos por uma crise absurda há mais ou menos um mês, separamos, ficamos uns dias sem nos falar. Foi por pouquíssimo tempo, mas a gente teve essa crise. Íamos desmarcar o casamento de Cancún assim que eu voltasse da minha viagem a trabalho. Porém, assim que voltei da viagem, a gente sentou, conversou, como um casal normal, e decidimos reatar nosso relacionamento”, explicou a ex-BBB.

Para a ex-BBB, as redes sociais não mostram a real vida das pessoas. “Rede social é uma coisa assim, as pessoas não sabem de tudo. Elas te acompanham e acham que estão por dentro de todas as coisas. Não, não estão. A gente escolhe, a gente seleciona o que vai mostrar, o que vai postar”, afirmou ela.

Ainda segundo A ex-BBB, toda a situação serviu para fortalecer a relação. “Acho que algumas coisas vêm e, ao invés de derrubar, detonar, fortalecem ainda mais a gente como família, como casal. E a gente tem ainda mais certeza que o que a gente quer é ficar junto, é continuar com nossa família. Então, muita coisa que acontece serve como aprendizado”, garantiu ela.

A ex-BBB e Rogério vivem um relacionamento de dez anos entre idas e vindas. Após a saída da famosa do Big Brother, eles, que estavam separados há oito meses, decidiram reatar. Juntos, eles tiveram Luiz Miguel, de 3 anos.