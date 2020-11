Ex-BBB Vivian Amorim compra carro avaliado em R$ 100 mil; veja fotos

A ex-BBB Vivian Amorim usou as redes sociais na quinta-feira (26), para mostrar a nova aquisição: um carro zero quilômetro. Vice-campeã do BBB 17, a apresentadora de 27 anos ainda não tinha o carro próprio.

Qual é o carro da ex-BBB?

Assim como muitas pessoas, a famosa tinha o sonho de ter o primeiro carro. O modelo é um HR-V 2020, branco, que custa em torno de R$100 mil reais.

“Olha, talvez seja até um pouco brega postar foto com o 1º carro assim, mas eu não resisti… Meu coração tá transbordando de felicidade e, num ano tão difícil e cheio de perdas, as nossas vitórias tem um gostinho ainda mais especial, né?”, celebrou ela, em uma postagem do Instagram.

Ainda por lá, ela aproveitou para incentivar os seguidores. “Então comemorem, gritem pro mundo mesmo e agradeçam profundamente a Deus por cada detalhe das suas vidas! A gente colhe aquilo que planta e a colheita merece ser celebrada! Tô feliz e grata demais!”, completou a ex-BBB.

Saiba quem é o atual namorado da ex-BBB

Pegando os fãs de surpresa, em maio deste ano, Vivian anunciou de maneira singela, que estava namorando. Nisto, ela compartilhou fotos com o amado, Leo Hirschmann.

Se declarando, ela listou todas as qualidades do companheiro. “Obrigada pelas risadas, pela companhia, pelo colo, pelos amassos, pelas figurinhas, pelo vinho, pelo girassol, pelo nosso diário, pelo beijinho eterno, pelo olhar sincero, pela voz que acalma, pelo carinho que vicia, pelo cheirinho que alimenta a minha saudade”.

Ex-BBB sofre acidente

Durante um passeio de lancha, em Manaus, a ex-BBB sofreu um acidente. Enquanto curtia o lugar, ela acabou tendo o tornozelo cortado por uma linha com cerol.

“Quando atracamos a lancha no porto, tinha mais de 50 garotos soltando pipa. É ilegal passar cerol, mas eles fazem mesmo assim. Aquilo vira uma arma, uma lâmina. Não tinha como desviar, a gente precisava andar até o carro. Eu fui a primeira a alertar todo mundo. Dito e feito. A linha veio e cortou com tudo. Eu senti a linha entrando”, explicou ela.

Após o BBB 17

Por causa do sucesso que fez no Big Brother Brasil 17, Vivian teve portas abertas dentro da Globo. Nascida em Manaus, ela conquistou o público e logo se tornou repórter do ‘Vídeo Show’. Ainda neste ano, ela apresentou o programa especial ‘A Eliminação’.

Mas a lista de trabalhos da ex-BBB não para por aí, ela também já comandou e esteve como repórter em outros programas. Por exemplo: Rede BBB, Criança Esperança, Show da Virada, Só Toca Top e Prêmio Multishow.