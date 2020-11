Fotos: ex-BBB Guilherme Napolitano exibe peitoral em viagem ao Jalapão

O ex-BBB Guilherme Napolitano ‘levou’ os seguidores em sua viagem ao Jalapão, através do Instagram. Assim como no Big Brother, o affair de Gabi Martins, surgiu sem camisa.

Sem camisa, ex-BBB chama atenção dos seguidores

Aproveitando o local paradisíaco, o ex-BBB conquistou alguns “biscoitos”, na publicação do Instagram. Sendo assim, o ex-BBB surgiu sem camisa, mostrando o peitoral sarado e tatuagens espalhadas pelo corpo musculoso.

“Da vida eu quero paz e amor para ser feliz, realizar meus sonhos e praticar o bem todos os dias. Qual vocês preferem? 1, 2 ou 3”, perguntou o modelo aos fãs.

Rapidamente, os seguidores deixaram os comentários cheios de elogios. “Que homem lindo”, escreveu uma fã. “Trumpas [fotógrafo] arrasou demais nas fotos dessa viagem e o modelo ajudou um pouquinho”, brincou outra internauta.

Ainda na rede social, o ex-BBB avaliou a viagem. “Sem dúvidas uma das melhores viagens que pude fazer na vida. Esse lugar traz paz, reflexão, tranquilidade e renovação. Aprendi a dar mais valor para a vida depois dessa experiência”, garantiu.

Guilherme participa do clipe de Gabi

Após o término com o ex-brother, Gabi escreveu a música ‘Covardia’. Embora tenha se decepcionado amorosamente, os dois voltaram a se falar tempos depois. Sendo assim, Gui aceitou ser o “mocinho” no clipe do hit sertanejo, fazendo a alegria dos fandoms.

Embora tenham terminado, Gui e a ex-BBB, continuam em um relacionamento, mas como eles definiram, “sem rótulos”. Após toda a exposição do BBB 20, eles se reaproximaram.

Atualmente, os dois, que já foram flagrados viajando juntos, estão “se conhecendo melhor”. Entrevistada pelo revista Quem, a cantora afirmou que os dois vivem uma boa relação, mas agora, distante das câmeras.

Ex-sister estaria grávida de Gui?

Nesta semana, os dois ex-BBBs viraram assunto depois de um tweet da ex-BBB. Tudo começou com Gabi fazendo mistério sobre uma novidade que seria um “presente de Deus”. Imediatamente, a web começou a especular que Gabi estivesse grávida de Gui. Mas, embora os fãs tenham torcido por isso, a famosa negou esta informação.

“Gente não é isso que vocês estão pensando, eu não estou grávida não. Gente calma pelo amor de Deus que minhas tias estão me ligando me dar parabéns, mas não é isso não. Eu ia amar, mas só mais pra frente, quando estiver casada. É uma novidade, calma”, explicou em seus Stories do Instagram.

Ainda assim, a famosa foi alvo de notícias falsas, mas até no Twitter, ela se explicou. “Gente que susto [risos. Não é isso que vocês estão pensando não”, disparou ela. Já Guilherme não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta matéria.