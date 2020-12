Gabriela Pugliesi revela que teve ‘crise’ na amizade com Mari Gonzalez

A musa fitness Gabriela Pugliesi acabou entregando que teve a amizade com Mari Gonzalez abalada. Durante os Stories do Instagram, a famosa que foi sondada para o BBB 21, contou que ela e a ex-BBB passaram por uma “crise”.

Influencer e ex-BBB passam por ‘crise’

Assim como em todo relacionamento, os problema acontecem. Sendo assim, com a amizade de Gabriela Pugliesi e Mari, não seria diferente. Embora sejam muito amigas, recentemente, as duas tiveram um afastamento.

Enquanto fazia Stories respondendo os fãs, a influenciadora falou do relacionamento com a ex-sister. Sem revelar o motivo, ela apenas definiu o desentendimento como “crise no casamento”. Apesar de tudo, Gabi garantiu que o problema se resolveu entre elas.

Gabriela Pugliesi estará no BBB 21?

Está cada vez mais próxima a estreia do BBB 21. Por isso, as especulações já começaram sobre os novos participantes. Dentre os possíveis convidados da edição, Gabriel Puglisi foi citada.

Segundo o jornalista Fefito, do UOL, a influenciadora foi sondada para estar entre os 18 confinados. No entanto, assim como nas edições passadas, Boninho irá guardar o nomes penas para a estreia do reality.

Curiosamente, a amiga, Mari Gonzalez participou do BBB 20. Inclusive, a maior polêmica na vida de Puglisi teve relação com a ex-BBB. Durante a edição, Gabi torceu pela amiga. Bem como, ela foi uma das últimas a ser eliminada, ficando no top cinco do programa.

Puglisi é ‘cancelada’ por dar festinha na quarentena

A decisão de fazer uma festa resultou em muita ‘dor de cabeça’ para Gabriela Puglisi. Isso porque, a influencer não respeitou as regras da quarentena ao reunir amigos em sua casa.

Tudo começou com Gabi querendo comemorar a volta da amiga, Mari Gonzalez, depois da eliminação no BBB. Porém, a web não perdoou, e a famosa foi “cancelada”, por sua atitude.

Uma das falas que marcou a ocasião, foi da influenciadora falando “fod*-se a vida”. Por fim, a blogueira de vida saudável, acabou perdendo contrato com grandes marcas. Além disso, seu números de seguidores dispensou. Após alguns meses, ela, que tinha desativado as redes sociais, voltou e se desculpou novamente.