A ex-bbb Gabi Martins, da edição 20 deste ano, virou assunto nesta terça-feira (24). Após uma publicação, no mínimo, intrigante, os fãs chegaram a suspeitar que a famosa estivesse grávida, e o ex-BBB Guilherme Napolitano foi apontado como o suposto pai. Mas afinal, os dois ainda estão juntos? Saiba o que rola entre Gabi e Guilherme, e entenda a relação “sem rótulos” dos dois.

Gabi e Guilherme namoram?

Inicialmente, Gabi e Gui tiveram o breve namoro dentro do Big Brother Brasil 20. Mas a relação acabou tão rápido quanto começou. Ainda dentro do reality, a famosa tinha deixados pistas que o relacionamento não vingaria.

Após a eliminação dos dois, os fãs de ‘Guibi’, ficaram decepcionados, pois o casal se desfez. Juntamente com o término, veio a composição de ‘Covardia’, que mais tarde viraria clipe.

Depois de um tempo afastados, os dois resolveram se aproximar novamente. No últimos meses, eles foram flagrados algumas vezes, viajando juntos. Por causa do público, eles se manifestaram, e falaram sobre a atual situação dos dois.

Quando entrevistada pela revista Quem, em novembro, Gabi explicou a relação dos dois, longe das câmeras. A famosa deixou claro que eles não estavam namorando, mas sim, se conhecendo melhor em um tipo de relacionamento ‘sem rótulos.

“Estamos tendo a oportunidade de conversar. Mas conhecer não é namorar. A gente se completa, está se divertindo, está se permitindo. Não estamos namorando, mas estamos vivendo o momento”, disse ela.

Gabi e Guilherme fazem casal em clipe de ‘Covardia’

Se jogando no mercado sertanejo, Gabi apostou no seu forte: a ‘sofrência’. Neste sentido, ela usou o término como tema para o novo hit. Após ‘Neném’, ela lançou ‘Covardia’, que contou com a participação de Gui, que surpreendeu positivamente os fãs.

Ainda para a revista Quem, a ex-BBB explicou o motivo de ter chamado o ex-namorado para o projeto audiovisual. “Com o passar do tempo, começamos a compartilhar várias coisas: de amizade mesmo. Falei: ‘Gui, quero homenagear nossos fãs em comum, trazer o melhor que a gente teve no Big Brother’. E como essa música repercutiu muito, vamos fazer ela porque a verdade vende”, afirmou.

Postagem misteriosa da ex-BBB

Todos os boatos começaram com uma simples postagem da ex-BBB no Twitter. “Eu não esperava que fosse assim de repente. E que Deus pudesse me enviar um presente assim mas tô bem e tô muito feliz .Coração brilhando Depois conto pra vocês”, disse ela. Imediatamente, os seguidores suspeitam de gravidez. No entanto, esclarecendo a publicação, a ex-BBB usou os Stories do Instagram.

Gabi nega gravidez de Gui

Já dispensando a ideia de estar grávida, Gabi usou as redes sociais para negar esse boato. “Gente não é isso que vocês estão pensando, eu não estou grávida não. Gente calma pelo amor de Deus que minhas tias estão me ligando me dar parabéns, mas não é isso não. Eu ia amar, mas só mais pra frente, quando estiver casada. É uma novidade, calma”, explicou.

