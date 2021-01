Thelma Assis, do BBB 20, está na linha de frente do combate à Covid-19

Thelma Assis, vencedora do BBB20, está trabalhando na linha de frente em combate à Covid-19, em Manaus. Para quem não sabe, a ex-BBB, que completou 36 anos, é médica anestesiologista e se prontificou a ajudar neste começo das vacinações contra o coronavírus no país, que teve início no último domingo (17).

Thelma Assis está na linha de frente em hospital de Manaus

A ex-BBB se dispôs a ficar com a equipe do hospital 28 de Agosto de Manaus. Nos últimos dias, a capital do Amazonas tomou conta dos noticiários por causa da crise de falta de cilindros de oxigênio. A situação resultou em várias mortes de pacientes que estavam com Covid-19 e os que nem sequer puderam ser internados.

“A vencedora do BBB20 @thelminha está trabalhando na linha de frente do combate ao COVID-19 no HPS 28 de Agosto em Manaus! Obrigado por TUDO, fada!”, disse o Twitter do veículo Manaus Pop.

Ex-BBB é criticada por ‘furar’ quarentena

Afim de passar o fim de ano com as amigas Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Bruna Marquezine, Thelma Assis viajou com o grupo e o marido, Denis. Eles alugaram uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e, segundo Marquezine, estavam em nove pessoas. Mas a viagem deu o que falar.

Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que Thelma estava furando a quarentena por causa da reunião com os amigos. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, acusou a médica de hipocrisia. Como argumento, ele usou um vídeo de propaganda na qual a ex-sister falava para que as pessoas ficassem em casa.

Porém, com a flexibilização, as pessoas passaram a sair de casa e com limite e seguindo as regras de segurança, vários estabelecimentos voltaram a funcionar no ano passado. Sem levar ‘desaforo para casa’, Thelma Assis rebateu. “Encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã. Não tente desviar o foco de tantas pautas importantes”, afirmou a campeã do BBB20.

Para completar, ela listou algumas coisas que, segundo ela, o político deveria se preocupar. “O senhor é um deputado federal. Posso citar algumas pautas para se preocupar: 191.139 mortes; calendário de vacinas; apoio para comunidade científica; economia –e claro, poderia nos ajudar com a investigação sobre Marielle”, disparou no Twitter.

O que Thelma Assis fez com o prêmio de R$1,5 milhão?

Após ficar milionária com o prêmio de R$1,5 milhão no BBB20, Thelma Assis revelou o que fez com o dinheiro. No canal de Giovanna Ewbank no Youtube, ela disse que aproveitou o alto valor para investir no futuro.

“Gente, eu tenho o sonho de ter uma casa própria confortável. Só que nesse momento, Thelma colocou o dinheiro para render. Colocou em um monte de investimento. O dinheiro tá lá rendendo frutos”, explicou ela, que ficou famosa depois do reality show. “Daqui uns anos eu vou lá, resgato e realizo o meu sonho da casa própria”, completou.