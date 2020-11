VÍDEO: ex-BBB Manu Gavassi ganha recado de Dua Lipa

Após o Big Brother Brasil 20, a cantora Dua Lipa continua a reconhecer o sucesso da ex-BBB Manu Gavassi. Isso porque, na edição deste ano, a música ‘Don’t Start Now’, da cantora britânica, se tornou o hit da temporada. Sem dúvidas, ‘tamborzinho, tamborzinho’, ficou na cabeça do público. Será o feat das duas vem?

Como foi o convite da cantora britânica a ex-BBB?

Mostrando que notou Manu, mesmo após o reality, a artista pop mandou um recado para a ex-BBB. Em vídeo de divulgação, Dua convidou a famosa e os fãs para para assistirem sua live ‘Studio 2054’, que deve acontecer nesta sexta-feira (27).

Ainda no vídeo, a britânica lamentou não poder estar pessoalmente com a ex-BBB. Neste sentido, a pretensão das duas era de performar ‘Don’t Start Now’, juntas. “A gente vai conseguir fazer isso em algum momento”, diz.

Ao receber a mensagem da ídola, a ex-BBB se manifestou nas redes sociais. “Peço desculpas para quem me viu pagando esse mico ao vivo. Onde eu estava com a cabeça de finalizar o vídeo assim achando que estava arrasando?”, disse ela, após a breve conversa, em que falou em inglês.

GENTE???? A DUA LIPA MANDANDO MENSAGEM PRA MANU GAVASSI pic.twitter.com/y1KwJxqrhF — clara (@manurings) November 26, 2020

Live ‘Studio 2054’

Provando o poder da música, o show em uma super live da cantora, contará com a presença de grandes nomes. Por exemplo, nesta semana, foi confirmada a participação de Elton John. A transmissão paga também contará com Kylie Minogue, Miley Cyrus, FKA Twigs, J Balvin, Bad Bunny e Tainy.

“Inicialmente eu iria sair em turnê em abril, nós tínhamos começado a ensaiar uma semana antes do início do lockdown, então isso foi adiado e agora vai acontecer em setembro e outubro do próximo ano, mas… Eu decidi fazer um show em livestream, ‘Studio 2054’, que acontecerá no dia 27 de novembro, próxima semana”, comunicou a famosa.

Dua Lipa no BBB 20

Tudo começou com a coreografia que a ex-BBB inventou de ‘Don’t Start Now’. De maneira bem-humorada, ela contagiou os outros brother e o público a dançar com ela. Nas festas, a dança batizada de ‘tamborzinho, tamborzinho’, não podia faltar.

Deste modo, a repercussão foi tão boa, que a Globo levou Dua Lipa para o programa. Em vídeo, a cantora surpreendeu os brother em uma das últimas festas da temporada. Por causa do coronavírus, todos os show foram em formato de vídeo, ao vivo e outros gravados.

Como o público já esperava, Manu ficou em choque ao ver Dua Lipa no telão, no meio da festa. “Foi muito chocante, não entendi nada! Achei que fosse algo já programado com a Dua Lipa, que não tivesse nada a ver com a gente. Eu não imaginava a proporção”, explicou ela, aos fãs.

A origem da coreografia, segundo a ex-BBB teve relação com sua irmã, Catarina Gavassi. “Essa dancinha eu fazia de zoeira com a minha irmã porque eu não sei dançar direito”, contou.