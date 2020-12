Zé Felipe confessa que Gabi Martins e Tierry estão namorando

A vida amorosa da ex-BBB Gabi Martins se tornou assunto mais uma vez. Isso porque, durante uma live, o cantor Zé Felipe teria entregado o suposto namoro da famosa com Tierry. Será que está rolando?

Gabi Martins e Tierry namoram?

Nos últimos dias começaram os boatos de um possível envolvimento entre a ex-BBB e o cantor do hit ‘Volta Desgramada (Rita)’. Com a gravação do DVD da cantora nesta última semana, os boatos se fortaleceram ainda mais na internet.

Primeiramente, surgiram prints divulgados por hackers no perfil da mãe de Gabi, em novembro. Nessas mensagens, estavam supostas conversas íntimas da cantora com Tierry. Após a confusão, os envolvidos se manifestaram, negando as tais conversas. Para completar, ambos disseram ser apenas amigos.

Zé Felipe entrega suposto namoro da ex-BBB: ‘bêbado não mente’

Durante a live ‘Boteco Prime’, de Lucas Guimarães, o cantor fofocou sobre o suposto namoro. “Fiquei sabendo que o Tierry está namorando a Gabi Martins. Não sou baú, vou contar mesmo”.

Mais tarde, ele mandou uma indireta pelos Stories de Virgínia. “Bêbado e menino não menti. Aí eu fico sabendo uma fofoca e não vou contar?”, ironizou ele, dando risada. Imediatamente, a noiva fez uma cara “fechada”.

Ex-BBB fala sobre boatos de namoro com cantor

Querendo esclarecer a situação para os fãs, Gabi Martins usou os Stories do Instagram . “O que eu tenho para falar para vocês é que fiquem tranquilos. Quando tiver algo a ser dito, eu mesma vou falar”, comentou ela, despistando.

Em outra ocasião, Gabi chegou a se manifestar sobre boatos. “Terceiros publicaram mensagens que supostamente teriam sido enviadas pelo cantor Tierry e sua ex-esposa acerca de um aparente e infundado relacionamento afetivo entre a Sra Gabriela Martins e o cantor”, disse o comunicado. “Esclarecemos que o teor das mensagens é infame e criminoso, o que torna mais claro o que já veiculado na mídia na última semana sobre a artista estar sendo vítima de uma série de vis ataques virtuais com o intuito de desmoralizá-la como pessoa pública e prejudicar a sua promissora carreira”, completou.

https://www.instagram.com/p/CIvH_gZHRuq/