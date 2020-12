A Fazenda 12 chega ao fim e o público implora pelo BBB 21

Com o final de A Fazenda 12 o público ficou carente de realitys, mas não por muito tempo. Em janeiro, na Globo o BBB 21 estreia e Boninho promete mais entretenimento para o público.

O que o público pode esperar do BBB 21?

Após o sucesso de engajamento do BBB 20, o público está ansioso para a chegada da próxima temporada. Ainda com A Fazenda 12, rolaram comparações do público e os internautas já manifestaram suas expectativas para o começo do reality.

Diante das especulações, Boninho deu alguns spoilers da 21ª edição. Primeiramente, ele negou a participação de Luana Piovani e Andressa Urach, que eram esperadas pelo público.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todos as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos [risos. O jogo só começou”, disse ele.

Além disso, o diretor geral do programa, confirmou a entrada de 18 participantes. Entre o elenco, o reality pretende repetir a fórmula de metade time ‘camarote’ e metade ‘pipoca’. Ou seja: mais uma vez o programa contará com famosos e anônimos.

A estreia será no dia 25 de janeiro, e tem até data para acabar: dia 4 de março. Conforme a Globo informou em um evento no mês de outubro.

Decoração da casa do BBB 21

Localizado em um lugar isolado dos Estúdios Globo, no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, a casa do BBB 21 já está pronta para receber os 18 novos participantes. Em seu Instagram, Boninho deu spoiler de um pequeno pedaço da casa, o que parecia ser a copa da cozinha. Sem revelar muito, ele apenas mostrou que a nova decoração (Veja aqui) leva muita cor.

Quem estará no BBB 21?

Essa é a pergunta que mais os fãs do Big Brother se perguntam. Faltando menos de dois meses para o começo do programa, o que não faltam são especulações de quem pode estar no programa.

Sendo assim, nove famosos de várias áreas da mídia, estarão no reality. Dentre alguns nomes que surgiram, podem estar no reality: Camillla de Lucas, Mayra Cardi – que já esteve no BBB6 e Gabriela Pugliesi.

Além desses nomes, surgiram boatos sobre a participação de Gracyanne Barbosa, Kéfera, Alex Mapeli, Ney Lima e Daniel Saboya.

