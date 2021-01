Faltam duas semanas para a estreia do BBB 21, confirmada para o dia 25 de janeiro, na Globo. Enquanto o reality show não começa na TV aberta, Boninho, de 59 anos, diretor-geral da atração, tem deixado os fãs eufóricos com os spoilers da nova temporada. O DCI lista spoiler BBB 21 dados pela mente brilhante por trás do programa,

Spoiler BBB 21 – maior da história

Em julho de 2020, poucas semanas depois do término do BBB 20, sucesso absoluto de audiência e faturamento e que contou com famosos e anônimos no elenco, Boninho disse que o BBB 21 seria o maior da história do formato no Brasil. “Quer spoiler? O 21 vai ser o maior BBB que você já viu!!! Como? Eu conto depois!”, disse ele, na ocasião.

A fala de Boninho foi o suficiente para causar burburinhos nas redes sociais. Vários ex-BBB’s como Gleici Damasceno e Gabi Martins comentaram com emojis de ‘olhos abertos’ demonstrando que estavam ligadas em todas as novidades relacionadas ao novo pacote de episódios.

Spoiler BBB 21 – meses depois, a Globo anunciou que o BBB 21, que terá apresentação de Tiago Leifert, será o mais longo da história com 100 episódios no total.

Casa colorida

Após um período em silêncio entrevistando e selecionando o elenco de anônimos do BBB 21, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, retornou em dezembro as redes sociais entregando detalhes da casa da nova edição. O diretor disse que a residência mais vigiada do Brasil será colorida.

“Como promessa é dívida, ‘spoiler BBB 21’. Esse vai ser colorido”, escreveu ele em publicação feita no Instagram. Spoiler BBB 21. Na imagem, uma parede colorida que parece ser de um dos quartos. No entanto, Boninho não comentou mais detalhes.

Confinamento antes do previsto

Na última segunda-feira (04) de janeiro, Boninho disse que o pré-confinamento dos participantes famosos e anônimos em um hotel no Rio de Janeiro teve início no domingo (03). Os selecionados para o BBB 21 passaram por teste de Covid-19 antes de serem confinados em quartos individuais. Spoiler BBB 21 – eles também passarão por um novo exame após o pré-confinamento.

Casa de vidro

Spoiler BBB 21 – O diretor-geral do BBB 21 descartou que o programa terá casa de vidro, dinâmica que era aguardada e esperada pelo público. O marido de Ana Furtado também rejeitou até a possibilidade de ter um casa de vidro sem aglomeração de pessoas em meio à pandemia de Covid-19.

Pipoca e Camarote

Boninho também entregou em suas redes sociais que o elenco do BBB 21 será formado por famosos (camarote) e anônimos (pipoca). Na edição passada do BBB, famosos como Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Babu Santana participaram e protagonizaram momentos memoráveis convivendo com anônimos. Thelma Assis, da pipoca, venceu a vigésima edição do confinamento global.