BBB 21: 5 vezes que um paredão falso agitou o reality

Quem é um verdadeiro fã de Big Brother Brasil reconhece de longe o significado por trás da frase “olha ela!”, de Ana Paula Renault, do BBB 16. O bordão, que se tornou um meme icônico da história do reality, faz referência a um paredão falso enfrentado pela sister em sua temporada.

Assim como o Quarto Branco e a Casa de Vidro, a dinâmica dos paredões falsos é tão intrigante que é desejada tanto pelos espectadores como pelos próprios participantes. No BBB 20, rolou até pegadinha com os brothers. Os confinados pensavam – na verdade, tinham certeza – que o eliminado da semana, Pyong Lee, estava em algum cômodo da casa prestes a voltar para o jogo – e isso não passou de uma ilusão. Confira o momento, que se tornou um dos grandes memes da temporada:

Para o BBB 21, uma das expectativas do público é a volta dos paredões falsos, que já marcaram presença quatro vezes no reality show. Afinal, o brother escolhido para voltar para a casa passa a ter uma visão privilegiada do jogo: ele assiste de camarote tudo o que falam na casa, inclusive dele mesmo e ganha um voto de confiança do público para usar com maestria o poder que é ter acesso a essas informações.

Confira todas vezes que os participantes sentiram o gosto do “o prazer que é estar de volta”:

BBB 13 – Anamara Barreira (Maroca)

A primeira participante que recebeu de presente dos espectadores o retorno de um paredão falso foi Anamara, mais conhecida como Maroca. A sister estava vivendo a sua segunda experiência no BBB – Maroca havia participado da 10ª edição do programa, e voltou para a 13ª temporada com outros cinco ex-BBB’s.

A dinâmica aconteceu na terceira semana de programa, em um paredão que enfrentou Marcello Soares. A sister recebeu 57% dos votos para ficar por dois dias em um quarto assistindo a tudo que os colegas faziam e falavam, inclusive dela. A baiana voltou para a casa cantando o trecho “eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar”, da música Portão, de Roberto Carlos.

BBB 16 – Ana Paula Renault

É com Ana Paula Renault que nasce o meme do “olha ela!”. A mineira enfrentou o amigo Ronan na terceira semana do BBB 16, sem nem imaginar que os 74% dos votos que recebeu eram para ela ficar em um quarto, com direito a todas as regalias de ver tudo que acontece na casa.

Ana Paula protagonizou dois momentos que marcaram a história do programa. O primeiro quando descobriu que sua eliminação se tratava de um paredão falso, enquanto caia no chão aos prantos. A reação emocionante da sister é lembrada até hoje pelos fãs do programa.

O segundo momento é quando Ana Paula volta para a casa, vai até o quarto da rival Juliana e grita o famoso “olha ela!”, a mesma frase que a sister falou quando a mineira foi eliminada. Confira:

BBB 17 – Emilly Araújo

No BBB 17, a campeã Emilly Araújo não chegou a disputar a preferência do público no paredão falso, mas foi escolhida pelos próprios brothers para ser eliminada. O apresentador Thiago Leifert revelou que uma eliminação votada diretamente pelos participantes era algo inédito no Big Brother Brasil, mas que já havia acontecido em outros países.

Antes de sair, no confessionário, Emilly escolheu quatro brothers para receber um benefício que ela não sabia qual seria. Em seguida, ela retorna pelo quarto do líder, descobrindo que agora a casa está dividia ao meio por um muro, separada em “Lado Mexicano” e “Lado Americano”.

BBB 18 – Gleici Damasceno

A campeã da 18ª edição do BBB, Gleici Damasceno, disputou um paredão triplo contra Paula Carolina e Mahmoud Baydoun. A sister foi eliminada e saiu desacreditada do programa, até que descobriu que sua desclassificação não passava de mais um paredão falso. Gleice, assim como Anamara e Ana Paula, pôde assistir a tudo o que falavam na casa.

A sister retornou à casa no clima de tensão de uma das noites de formação de paredão, o que deixou o momento ainda mais intenso. Gleice surpreendeu todos ao entrar na sala utilizando o bordão falado por Clara na novela “O Outro Lado do Paraíso”: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”. A reação dos demais participantes, principalmente da rival Patrícia, virou meme e é lembrada até hoje.

BBB 19 – Gabriela Hebling

Na última vez que o paredão falso esteve presente no reality show, a dinâmica foi um pouco diferente e não ateou tanto “fogo no parquinho” no elenco do BBB 19. Desta vez, em vez de levar o eliminado para um quarto e deixá-lo assistir a tudo pelas câmeras privilegiadas no quarto acima da casa, o paredão falso durou poucos minutos.

Gabi Hebling disputou a berlinda ao lado de Rodrigo e Tereza. Nenhum dos participantes sabia que, na verdade, o público votaria para dar imunidade a um deles. A sister cumpriu o roteiro de tradicional despedida da casa, porém, logo após Gabi surgiu na despensa da casa, retornando ao jogo em seguida.