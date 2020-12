BBB 21: Bia e Bianca Feres, e Roberta Rodrigues podem entrar no reality

Faltando pouco mais de um mês para o BBB 21 começar, mais nomes surgiram como possíveis participantes. Desta vez, segundo jornal Extra, as gêmeas, Bia e Bianca Feres, do nado sincronizado, podem entrar no programa. Além delas, Roberta Rodrigues também pode estar para o reality da Globo.

As gêmeas do nado sincronizado e Roberta podem aceitar o convite?

Boninho pode incluir Bia e Bianca na lista dos famosos a entrar no programa. As irmãs são bem ativas nas redes sociais, e colecionam quase 1 milhão de seguidores. Será que irá se repetir a fórmula de colocar gêmeos no programa, assim como foi em 2017 com Mayla e a vencedora, Emily?

Quem também foi sondada para participar do programa, segundo o jornal, é a atriz Roberta Rodrigues. Assim como Babu Santana, a famosa é moradora do Vidigal, Rio de Janeiro.

Caso entre para a 21ª temporada do programa, Roberta terá que abrir mão de outro trabalho. Isso porque, ela está no elenco da novela ‘Nos tempos do imperador’, que acabou tendo as gravações interrompidas por causa da pandemia.

Quem vai estar no BBB 21?

Assim como neste ano, o programa deve divulgar a lista oficial de participantes apenas perto da estreia. Embora guarde os nomes em segredo, Boninho, diretor da atração, entregou que o novo elenco também contará com famosos e anônimos. Após ter misturado personalidades conhecidas e desconhecidas na mídia, ele conseguiu uma edição com recordes.

Quando começa do BBB 21?

Prometendo ser uma edição de sucesso, o BBB 21 já tem data para começar. Portanto, faltando apenas um mês e alguns dias do início, o reality começa dia 25 de janeiro.

Em feito inédito, a próxima edição irá contar com 100 episódios, mais do que em todas as temporadas. Será a temporada mais longa da história do programa.

BBB 21 bate recorde de faturamento antes de começar

Provando que além dos olhos do público, os das empresas estão no programa, o BBB 21 já bateu recorde de faturamento. Antes mesmo de começar, a Globo já conquistou R$470 milhões. Este valor corresponde somente aos cotistas.

Os principais patrocinadores, formados por 7 marcas, são: Avon, Americanas, Amstel e C&A, McDonald ‘s, Seara e PicPay. Além disso, a rede Burger King não entrou na lista e seu principal concorrente passou na frente.