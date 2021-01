BBB 21: Boninho ‘ameaça’ revelar dinâmica da 1ª prova da edição

O diretor do BBB 21, Boninho, ‘ameaçou’ divulgar um novo spoiler da edição em um vídeo publicado no Instagram na tarde desta terça-feira (5). Nas imagens ele aparece com Ana Furtado, sua esposa, e diz que estava com vontade de revelar detalhes da primeira prova da temporada.

O que Boninho revelou sobre a prova?

Boninho começa o vídeo dizendo “Amor eu tô com uma vontade…” ao que Ana questiona: “De quê?”. O diretor o BBB 21, então, relembra que há poucos dias a emissora divulgou que liberaria spoilers da edição no próximo dia 8.

“Sabe o que acontece, a gente falou que vai fazer um spoiler dia 8, mas eu acho que vou contar como vai ser a primeira prova do Big Brother”, disse. Ana rapidamente interrompeu: “Não, não, não! Não vai contar nada Boninho. Quieto”.

“Ta bom, então não vou contar nada”, encerra o diretor do BBB 21, e ambos param a filmagem. Na legenda, Boninho marcou as redes oficiais da emissora, do programa, da Globoplay, do Multishow e do apresentador Tiago Leifert, como de costume.

Por fim, o vídeo acabou não revelando tantos detalhes assim sobre o BBB 21, mas a cada nova publicação do diretor os fãs voltam a se alvoroçar e tecer teorias sobre os mais diversos assuntos que permeiam o programa.

Além do possível spoiler sobre a prova, outros assuntos sobre o BBB 21 que podem ser tratados no dia 8 incluem anúncio de participantes, casa de vidro, decoração da casa… enfim. As possibilidades crescem a cada dia.

Seguidores voltam a pedir spoilers sobre o BBB 21

Nos comentários mais uma vez os seguidores aproveitaram o momento para pedir mais spoilers sobre o BBB 21. Um deles escreveu: “Vai começar com prova então?” ao que Boninho respondeu: “Vai começar antes de começar”.

Também houve quem brincasse com a situação, dizendo até que estava deixando de gostar de Ana Paula por ela ter impedido Boninho de dar os spoilers.