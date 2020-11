BBB 21: Boninho anuncia que edição terá 18 participantes

As especulações a respeito da dinâmica e dos participantes do BBB 21 têm ficado cada vez maiores, e Boninho – o diretor geral do programa – tem usado suas redes sociais para dar alguns spoilers.

Dessa vez, a dica foi sobre o número de participantes: “Estou pensando em 18 participantes”, revelou ao responder um fã no Instagram neste domingo (15).

Boninho descarta Piovani do elenco do BBB 21

Na mesma postagem em que revelou o número de participantes, Boninho negou os rumores de que Luana Piovani seria uma das escolhas para o BBB 21.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga”, escreveu.

A torcida para que a atriz integrasse o elenco do BBB 21 era forte na web, levando em conta seu histórico de polêmicas e barracos.

Ex-participantes de A Fazenda também são descartados

A legenda do post também negada o convite a outros nomes bastate citados pelo público: “Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados”, escreveu em referência a Andressa Urach e Luiza Ambiel.

De acordo com a coluna Na Telinha, a produção do BBB 21 tem descartado os pedidos do público para que ex participantes do reality da Record sejam escalados.

A justificativa é de que, em um primeiro momento, sejam escolhidos famosos que ainda não tenham vivido a experiência de estar em um reality show, seja ele qual for.

Famosos e influencers já começaram a ser escolhidos

Nesta segunda (16), a colunista Fábia Oliveira revelou alguns dos nomes que já estariam em negociação com a produção do BBB 21.

São eles Alex Mapeli, Ney Lima, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Daniel Saboya e Gabriela Pugliesi.

O principal entrave, porém, está no pedido de pagamento de cachês por parte dos influencers – algo que não fez parte do contrato dos brothers na edição passada.