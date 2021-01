BBB 21: Boninho lança enigma e web aposta que programa já começou

Com grande sucesso antes mesmo da estreia, o reality BBB 21 já está agitando a web a ponto de ficarem obcecados para desvendar um enigma. Calma, para quem não sabe, no último sábado, dia 16 de janeiro, o diretor da atração, Boninho, compartilhou um enigma nas redes sociais sobre o programa. Mas, ao que parece, um seguidor do Instagram, deu uma de investigador e disse ter desvendado o enigma. Vejam só.

Qual é o enigma do BBB 21?

Na imagem, Boninho deixou os fãs ainda mais intrigados com o enigma sobre a estreia do BBB 21 na Globo. Ele postou uma foto com o fundo preto com o logo do BBB. No registro havia os números “20 – 21 – 14” em destaque, seguido das letras: “ACA DCF JGJ JKL LSR VTV”. A publicação agitou os fãs do reality mais famoso do Brasil e foi gatilho para tentarem desvendar a mensagem.

Segundo uma publicação do perfil ‘subcelebrities’, um seguidor da página na rede social do Instagram, desvendou o enigma criado pelo chefão do programa, J. B. Oliveira, o Boninho. O seguidor mostra um vídeo onde ele revela como supostamente chegou a resolução do enigma. Ele divulga uma tela com a sequência escolhida a partir de números e chega a conclusão que o reality já começou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante as imagens, o seguidor revela que foi atrás dos comentários de Boninho e se deparou com uma resposta – que segundo ele, foi o ponto inicial para desvendar a mensagem. A mensagem diz: “Talvez as letras fossem números”. Daí em diante, ele trocou as letras por números e desvendou que o reality show BBB 21 já começou, no dia 14 de janeiro. Se é verdade ou não, só saberemos no dia 25 de janeiro.

Veja o vídeo:

o boninho não seria louco de ter começado o bbb dia 14 pra gente ter perdido 11 dias de programa…#bbb #bbb21 pic.twitter.com/AltxaMtOaz — mark. (@tuitalord) January 17, 2021

O que sabemos sobre o reality?

Sabemos que a estreia está programada para o dia 25 de janeiro na tela da Globo, mas, tudo pode acontecer até lá. Amanhã, dia 18 de janeiro de 2021, o perfil oficial do BBB 21 nas redes sociais, deve divulgar parte da lista dos participantes da edição. Segundo informação publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10), serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil.

Na última sexta, dia 15, o portal Metrópoles revelou que a Globo reservou um andar todo de um prédio no Rio para o pré-confinamento. Todos os brothers e sisters estão em um novo hotel até chegar o dia da estreia do programa. A emissora fechou o 6º andar do hotel 5 estrelas Hilton, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, lacrado para receber os participantes do pré-confinamento. A reserva foi feita na última quinta-feira (14). As suspeitas do reality já ter começado aumentou ainda mais, após a publicação revelar que além dos 26 apartamentos, foram alugados em nome da produção do programa uma suíte e três salas de eventos.

Veja também:

BBB 21: veja o hotel onde os participantes estão confinados

Enquete BBB 21: quem você não quer que entre no programa

Como votar no BBB 21: dicas e regras do paredão