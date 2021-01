BBB 21: Camila Loures entrega ida ao reality em redes social

Camila Loures, de 25 anos, anunciou na tarde desta quinta-feira (14) que vai diminuir a frequência de vídeos em seu canal do YouTube a partir do dia 18 de janeiro. Coincidentemente, a data corresponde com o anúncio oficial do elenco do BBB 21, já confirmado pela Globo.

Camila Loures estará no BBB 21?

Cotada para participar do BBB 21, Camila Loures deixou os fãs em polvorosa nas redes sociais ao anunciar que vai publicar menos vídeos diários em seu canal do YouTube, onde soma mais de 12 milhões de inscritos. “A partir do dia 18, eu vou baixar a frequência do canal de dois vídeos para um por dia por alguns meses por causa de alguns projetos que depois vocês vão entender”, avisou ela.

A fala da famosa bate de frente com a data da divulgação oficial do elenco do BBB 21. Apesar de entregar prováveis pistas de que estará no reality, a convidada da festa de réveillon de Neymar não confirmou e nem negou sua participação no confinamento da Globo, que tem estreia agendada para 25 de janeiro.

Nos Stories do Instagram, Camila surgiu ao lado de amigos e alguns familiares anunciando um dia de gravação para o seu canal. Os vídeos serão levados ao ar ao longo dos próximos dias em que ela estiver fora de Belo Horizonte, onde tem uma mansão milionária. Fãs, inclusive, acreditam que o material que a famosa publicou para anunciar menos vídeos em seu canal seria todo gravado e que ela já estaria confinada em um hotel no Rio de Janeiro para o BBB 21.

Quais famosos estarão no BBB 21?

Oficialmente a Globo não bateu o martelo na confirmação do elenco famoso do BBB 21, mas nos bastidores da emissora nomes circulam com certa frequência. Entre os mais cotados para o reality show estão Camila de Lucas, Fiuk e Ney Lima. Ambos apresentam um histórico de aparições na Globo nos últimos meses.

Só para ilustrar, Camila de Lucas foi convidada VIP do Encontro com Fátima Bernardes justamente para falar do seu sucesso em 2020. Já Fiuk, filho de Fábio Jr e irmão de Cleo, está no ar na reapresentação especial de A Força do Querer no horário nobre da Globo.

Ney Lima, um dos mais queridos pelo público que acompanha ansiosamente as novidades do BBB 21, foi tema de uma reportagem especial do Fantástico. Ele viralizou nas redes sociais após gravar uma paródia da tradicional vinheta de fim de ano da Globo no quintal de sua casa, na zona rural de Serrinha, na Bahia.

Na ocasião, Ney esteve conversando com Tadeu Schmidt e revelou os bastidores da vinheta caseira que foi analisada pelo detetive virtual, um dos maiores sucessos da revista eletrônica global.

Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 21 terá apresentação de Tiago Leifert, assim como nos anos anteriores desde que substituiu Pedro Bial em 2017. Com direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e direção de Rodrigo Dourado, o reality show retornará para uma nova leva de episódios. Dessa vez, a Globo anunciou que serão 100 no total, o que fará da edição a maior da história.

O BBB 21 terá as provas bate-e-volta, líder, anjo. Além disso, o clássico monstro e o temido Big Fone vão aterrorizar os anônimos e famosos na casa mais vigiada do Brasil.