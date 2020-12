Quem é Camila Loures, youtuber convidada para a festa de Neymar?

Camila Loures, de 25 anos, uma das famosas convidadas para a festa de réveillon de Neymar, se tornou um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Apesar de ser uma estrela nacional, muita gente não a conhecia. A youtuber, que tem mais de 12,6 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, se mantém em silêncio sobre sua ida à mansão do jogador do Paris Saint-Germain, em Mangaratiba, localizada na Região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

Quem é Camila Loures?

A youtuber e cantora nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na internet, fez sucesso com o Vine, rede social em que postava vídeos curtos de comédia. Devido ao estouro, Camila se lançou no YouTube e passou a migrar para outras áreas do entretenimento.

Com 12,6 milhões de inscritos no canal que leva o seu nome, atualmente, Camila leva ao ar vídeo em que surge preparando receitas que gosta, além de mostrar o seu dom como cantora em paródias musicais. Ela também mostra vídeo divertidos com desafios e as famosas tags de curiosidades sobre sua vida pessoal.

Diante de todo sucesso e lucro, Camila Loures lançou um livro em 2016 intitulado Manual de Sobrevivência do Adolescente, em que, como autora, destaca conselhos sobre a fase da vida mais agitada. Mas ela não parou por aí. Logo em seguida, em 2018, se lançou como cantora com Segue o Baile. O clipe da música, disponibilizado em seu canal, já passa de 8 milhões de visualizações.

A aposta na carreia musical seguiu com Eu Vou Arrasar e logo depois a primeira parceria musical com a dupla sertaneja Henrique e Juliano em Miga Loka. Dois anos depois, Loures segue colhendo bons frutos na carreira na indústria fonográfica. Em julho lançou Ela Joga, funk que já passa de 10 milhões de visualizações em seu clipe oficial.

Festa de Neymar

A festa de Neymar, que acontece em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, não tem o aval da prefeitura da cidade para acontecer. O DCI apurou que as autoridades do município reprovam o evento particular do jogador que conta com cerca de 150 convidados e acontece desde o último sábado (26) com várias atrações musicais. Kevinho e o grupo de pagode Vou Pro Sereno foram alguns dos artistas que já se apresentaram na mansão do atleta.

Convidada para a semana de réveillon na casa de Neymar Jr., Camila Loures tem procurado fugir do assunto, uma vez que o evento tem sido alvo de críticas por causa de o Brasil passar por uma segunda onda de Covid-19.

Por outro lado, a assessoria de imprensa de Neymar nega que o jogador esteja promovendo uma festa em meio à pandemia de coronavirus.