BBB 21: Carlinhos Maia dá pista sobre ‘sumiço’ de Lucas Guimarães

O sumiço do influenciador Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, fez os fãs suspeitarem ainda mais de sua participação no BBB 21. Para esclarecer o assunto, o ‘rei do Instagram’, se pronunciou nos Stories, revelando o que aconteceu.

Carlinhos Maia fala sobre sumiço de Lucas Guimarães e levanta suspeita de entrada no BBB 21

Depois de aparecer sem o marido, Carlinhos Maia passou a ser questionado pelos seguidores, e decidiu abrir o jogo sobre a relação dos dois. Além disso, os fãs desconfiam de Lucas poder estar em confinamento para entrar no BBB 21, que começa dia 25 de janeiro. Será?

“Vocês estão todos perguntando ‘cadê o Lucas?’. Lucas viajou. É óbvio que vocês vão perguntar, até porque a gente está o tempo todo juntos e vocês têm mais que o direito de saber”, começou Maia.

“O Lucas é a pessoa mais importante na minha vida. Eu nunca vou arrumar um amor igual eu tenho com o Lucas, e eu converso muito com ele sobre isso. Eu falo ‘cara, a gente está a 12 anos juntos e como todo casal a gente se desgasta’”, disse Carlinhos, que explicou que os dois precisavam “respirar”.

Carlinhos Maia afasta rumores de separação de Lucas Guimarães

Após explicar sobre o paradeiro de Lucas, Carlinhos Maia enfatizou que não iria se separar do marido, com quem se casou em 2019.

“Pra vocês terem ideia, não tem nem como achar defeito no Lucas, porque ela é a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. E ele é tão bom que chega a ser ruim às vezes de tão bom que é. É um cara sem defeitos”, afirmou ele.

Ele é e sempre vai ser o grande amor da minha vida. Falei pra ele ‘depois de você não vai existir [outra pessoa]’, Então fiquem tranquilos em relação aos dois que a gente está muito bem”, garantiu ele.

Boninho diz que BBB 21 não terá influenciadores

Depois dos rumores de que Lucas Guimarães estaria no BBB 21, Boninho negou que a edição teria influenciadores. Usando o próprio perfil no Instagram, o diretor do programa da Globo falou do assunto.

“Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Não temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade!”, garantiu o “chefão” do BBB.

Sobre as inscrições, Boninho completou: “trabalho agora é olhar quem correu atrás. O pessoal do Sudeste vai começar a receber nosso e-mail. Só usamos [email protected]! Atenção.”

Quando começa o BBB 21?

Para quem não aguenta mais esperar o começo do BBB 21, agora restam apenas 15 dias para o início do jogo. Ou seja: dia 25 de janeiro, o público saberá como vai ser a edição deste ano. Dentro dos ‘spoilers’ que deu na sexta-feira (8), Boninho confirmou a data e reforçou que o programa terá o grupo de famosos, o ‘camarote’, e metade com anônimos, o time ‘pipoca’.