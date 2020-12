Carlinhos Maia alfineta Felipe Neto após vídeo vazado; veja a polêmica

Circula nas redes sociais um vídeo em que Felipe Neto aparece jogando futebol com os amigos em plena pandemia. O youtuber já se envolveu em algumas polêmicas e brigas por defender o isolamento social, e a atitude gerou críticas inclusive de famosos, como Carlinhos Maia.

Carlinhos Maia critica vídeo vazado

Felipe Neto sempre se posicionou a favor da quarentena e do isolamento social, e na última semana, criticou duramente a atitude de Carlinhos Maia em promover uma festa da Natal durante a pandemia, que supostamente acabou com 47 pessoas infectadas.

Com o vazamento do vídeo, a web não deixou barato e relembrou a treta para ressaltar uma possível hipocrisia por parte do youtuber. O próprio Carlinhos Maia usou os comentários de uma publicação no Instagram para atacar Felipe Neto.

“Antes de mais nada: não quero justificar erro nenhum. Continuo errado, pela aglomeração. Mas confesso que estou feliz em ver esse cara sendo pego pela própria hipocrisia, espalhador de fake news, inclusive dos 47 funcionários que ele nem teve a hombridade de desmentir. Posso cometer erros, mas o mau caratismo de apontar o dedo pro outro quando meu telhado é de vidro, esse não!”, escreveu o humorista.

Youtuber se pronunciou sobre vídeo

Após o vazamento das imagens, feito por uma conta voltada a fofoca de famosos no Instagram, Felipe Neto usou o Twitter para se pronunciar sobre o caso. Ele admitiu o erro, disse que tomou todos os cuidados necessários e pediu desculpas.

“Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo” escreveu o youtuber.

Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ngm e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020

Na sequência, Felipe Neto também garantiu que foi testado antes da partida e que fará isolamento pelos próximos dias. “Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável”, publicou.

Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qlq risco caso eu tenha pego alguma coisa, o q é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020

Entretanto, o pronunciamento acabou gerando mais críticas: o jornalista esportivo Rica Perrone retuitou a publicação de Felipe Neto afirmando que o youtuber já havia participado das partidas de futebol muitas outras vezes.

“Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hi e meu amigo. Vc jogou MUITAS vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar. E consegue igual hj. Seja homem irmao”, escreveu.

Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hi e meu amigo. Vc jogou MUITAS vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar

E consegue igual hj. Seja homem irmao. Bju https://t.co/ZX7aLsV9uE pic.twitter.com/CSkv3T23o9 — Rica Perrone (@RicaPerrone) December 29, 2020

Mais tarde, em uma série de tweets, o jornalista continuou desmentindo as informações dadas por Felipe Neto e chegou até a abrir uma live no Instagram e gravar um vídeo no Youtube para explicar a situação. “Não fará meus amigos passarem por mentirosos”, disse.