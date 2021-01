BBB 21: conheça Arcrebiano, o modelo sarado da ‘pipoca’ do reality

O modelo Arcrebiano, de 29 anos, está no BBB 21 e promete agitar a casa mais vigiada do Brasil na ‘pipoca’ do reality show, que estreia em 25 de janeiro. O brother diz que não gosta de receber ordens e afirma ser mandão. No Big Brother Brasil, vai competir e poderá ganhar R$ 1,5 milhão.

Arcrebiano no BBB 21

Arcrebiano nasceu em Vila Velha, no Espirito Santo, mas atualmente mora em Goiânia, Goiás. Na chamada em que é confirmado no elenco do BBB 21, o modelo diz que não vai importar se seu adversário for a ‘Rainha Elizabeth, princesa ou rei’, o que de fato vai importar é o prêmio de R$ 1,5 milhão ‘tá na mesa’, garante.

Dono de um nome difícil, Arcrebiano acredita ser o único no Brasil com tal identidade, mas explica que é conhecido mesmo como Bill. Ao site oficial do BBB 21, o modelo diz já viveu por 2 anos em Portugal, onde atuou em diversas profissões como faxineiro, entregador de panfletos e trabalhou em um café bistrô na Europa.

Para o BBB 21, Arcrebiano vai entrar solteiro após se inscrever 4 vezes para participar do reality show. A última, inclusive, foi por insistência da mãe. Ele namorou por 8 anos, mas está solteiro a um. No entanto, o potencial famoso diz ser uma pessoa organizada e que bagunça será um desafio para ele na casa mais vigiada do Brasil.

Quando começa o BBB 21?

O Big Brother Brasil vai estrear no dia 25 de janeiro logo após a reapresentação especial da novela A Força do Querer na Globo. O programa terá apresentação de Tiago Leifert, assim como acontece desde 2017 quando o mesmo substituiu Pedro Bial. A direção-geral é de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, com direção de Rodrigo Dourado.

O BBB 21 iniciou a divulgação da lista dos participantes nesta terça-feira (19), mas os escolhidos só devem entrar na casa mais famosa do Brasil na segunda-feira, horas antes do programa entrar no ar. Enquanto a data esperada não chega, Boninho tem divulgado alguns spoilers da atração em suas redes sociais. O imóvel completo só deve ser revelado na estreia do programa.

Recentemente o diretor global mostrou como será a decoração de um dos quartos da casa do BBB 21. A Globo confirmou que a temporada terá uma série de novidades e antecipou dinâmicas famosas que o público ama como o temido big fone, provas do líder, anjo e bate-e-volta. Além disso, jogo da discórdia, monstro, mercado BBB e festas temáticas.

O BBB 21 será dividido em pipoca (anônimos) e camarote (famosos). Até o momento, nomes como Karol Conká, Pocah, Carla Diaz, Nego Di, Lucas Penteado e Camilla de Lucas estão confirmados no elenco de famosos do reality show global.